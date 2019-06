Manifestantes irrumpen en Casa Presidencial costarricense y lanzan objeto explosivo; policías ingresan a proteger al presidente

Un ruido dentro del edificio de Casa Presidencial puso en alerta a la Policía este martes cuando tuvieron que proteger el despacho del presidente Carlos Alvarado.

A las 2 p. m., cuando estaba terminando la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, aparecieron los policías y subieron al despacho del mandatario.

Sonó una alarma, corría gente y cerraron las puertas de vidrio.

Según la ministra de Comunicación, Nancy Marín, los manifestantes lanzaron piedras, basura y un objeto explosivo.

La versión del aparato explosivo también la sostuvo el titular de Seguridad, Michael Soto.

Al parecer, el grupo rompió un portón de Casa Presidencial, pero el personal de seguridad no dejó pasar a los manifestantes.

El presidente Alvarado se refirió a lo ocurrido en una transmisión en vivo y confirmó que no hay personas afectadas, pero que no cederían a ese tipo de manifestaciones.

“Recién se acaba de dar una situación en Casa Presidencial, dichosamente no hay ninguna afectación de personas ni por el estilo. Sí se lanzaron piedras contra la Presidencia, se lanzó un cabo de dinamita, lo cual pone en riesgo la vida no solo de las personas de Casa Presidencial, sino de transeúntes y de manifestantes. Ante esto se ha hecho presencia de la Fuerza Pública para tener una presencia y controlar la situación”, indicó el mandatario.

“Dichosamente no ha habido confrontación ni nada, somos un país de paz, y muchos, la mayoría de personas que venían en son pacifico han optado por ir a lo buses; queda algún grupo de manifestantes, los más beligerantes”, agregó.

Alvarado señaló que la discusión sobre las peticiones puntuales de los pescadores serían atendidas por el Ministerio de Agricultura y con otros jerarcas y que los canales de diálogo continúan abiertos.

Sin embargo, fue enfático en reprochar este tipo de manifestaciones.

“Lo que sí es que somos un país de paz y de hablar las cosas, no un país de violencia y no será con medidas de violencia o de presión o de botar portones o de vulnerar infraestructura pública y menos de lanzar piedras o lanzar dinamita que puede dañar a muchas personas, esa no es la ruta costarricense y a esa no vamos a ceder”, dijo el mandatario.

Afuera, había pescadores enardecidos que exigían una moratoria a la aplicación del IVA, pero el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, los envió al Ministerio de Hacienda.

“Al ser las 2 p. m más o menos, ese mismo grupo de manifestantes, no sabemos si con otra gente, irrumpen en Casa Presidencial. Fuerza Pública hace control de la situación. Ellos lanzan objetos, piedras, basura y además un objeto explosivo a Casa Presidencial”, relató Marín.

“Estamos bien, estamos todos bien y la Fuerza Pública está a cargo de la situación. Nos encontramos acá, el ministro de Seguridad está acá y se encuentra bajo control de la situación”, añadió Marín.

Policías golpeados

El Ministerio de Seguridad Pública informó de que los manifestantes corrieron las vallas de protección y cuando intentaron forzar el portón principal, el personal policial destacado en el lugar los enfrentó. No lograron abrir el portón.

Sin embargo, producto de la acción algunos oficiales resultaron golpeados.

Por el momento no hay reporte de detenidos.

La seguridad en Casa Presidencial fue reforzada y las acciones que se desplegaron fueron parte del protocolo que se sigue ante una amenaza, según informó prensa de Seguridad Pública.

El ministro de Seguridad, Michael Soto, llamó a la población a la calma.

"Fue una situación al calor del momento, esperaría que esto no ocurra de nuevo. No es propio, nos da una muy mala imagen a nivel internacional. Así no somos los costarricenses", dijo Soto.

El jerarca afirmó que los daños a uno de los portones de acceso a Casa Presidencial fueron causados por la fuerza que los manifestantes ejercieron sobre él.

De acuerdo con el ministro, se iniciará una investigación para identificar a la persona que lanzó el explosivo.