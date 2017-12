Más de 10 muertos al volcar autobús turístico en México

Al menos 12 personas murieron al volcar un autobús que transportaba turistas extranjeros a un sitio arqueológico maya en el este de México, informaron las autoridades el martes.

El vocero de protección civil del estado de Quintana Roo, Vicente Martín dijo que al menos siete estadounidenses y dos suecos sufrieron heridas.

Las autoridades aún no dan a conocer las nacionalidades de los muertos. La empresa de cruceros Royal Caribbean Cruises, con sede en Miami, informó en un comunicado que pasajeros en el autobús había pasajeros de dos de sus barcos, el Celebrity Equinox y el Serenade of the Seas.

La compañía manifestó sus condolencias y dijo que están apoyando con atención médica y transporte. Un portavoz de la embajada de Estados Unidos en México dijo que autoridades estadounidenses están trabajando con autoridades locales para determinar si hay ciudadanos estadounidenses afectados.

Videos desde la escena mostraron al vehículo de costado sobre la vegetación a la vera de la ruta y algunos sobrevivientes tendidos sobre el pavimento mientras otros deambulaban por el lugar. El bus se dirigía a las ruinas de Chacchoben, 175 kilómetros (110 millas) al sur de Tulum, dijo Martín. Las autoridades investigan la causa del accidente.

Costa Maya Mahahual, la empresa de transporte involucrada, dijo en un comunicado que el autobús transportaba turistas que llegaron a la localidad costera de Mahahual a bordo de un crucero. Además de los turistas, estaban a bordo el conductor y un guía, indicó la empresa.