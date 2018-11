Más de 150 personas que iban en la caravana regresaron a El Salvador

Más de 150 salvadoreños, en su mayoría menores de edad, que intentaban llegar a Estados Unidos en la caravana de migrantes ya regresaron al país, según indicó ayer el vicepresidente de la república, Óscar Ortiz.

"Nos estamos preparando para que la gente que decida retornar, recibirla, garantizar su retorno seguro, ordenado. Tenemos ya los puntos para llevarlos, especialmente a los niños. Solo hasta este día (ayer) llevamos más de 150 personas que han retornado de las que se fueron", declaró Ortiz.

Según el funcionario, los salvadoreños se dieron cuenta de que no es fácil cruzar la frontera. "Han empezado a ver que no solo no es difícil el camino, no solo es peligroso, sino que casi imposible poder pasar al otro lado de la frontera", dijo ayer en el cementerio municipal de Santa Tecla.

Como gobierno, aseguró que están investigando quiénes están detrás de la organización de la caravana para lucrarse, a costa de poner en peligro a niñas, niños y familias.

La Policía Nacional Civil y la Dirección General de Migración y Extranjería han dicho que han identificado a supuestos traficantes de personas, o coyotes.