Más de 2,700 niños en escuelas públicas no se han vacunado contra el sarampión

La emergencia de salud pública que enfrenta la ciudad de Nueva York por el brote de sarampión está centrada en los planteles educativos de la comunidad judía ortodoxa conocidos como Yeshivas. Pero datos del Departamento de Educación (DOE) demuestran que al menos 2,700 niños las escuelas públicas regulares, tampoco se han vacunado contra la enfermedad.

Cifras del Departamento de Salud de la Ciudad (DHMH) indican que de las 285 personas enfermas de sarampión hasta ahora, al menos 256 son niños de las Yeshivas. Y aunque no se ha registrado una crisis similar en el sistema escolar en general de la Gran Manzana, las cifras de la falta de vacunación están causando preocupación.

Pero las autoridades de la Ciudad aseguran que esos 2,700 estudiantes apenas representan el 0.3% de la población estudiantil, que en total es de 1.1 millones de estudiantes, más del 41% de ellos de origen hispano.

Las cifras sobre alumnos no vacunados las reportó el Daily News, y estarían relacionadas a exenciones por razones médicas o religiosas. Sin embargo, el total de niños que no han sido inmunizados podría ser de hasta más de 20,000 en todos los cinco condados, según el DOE, por diferentes razones que no tienen que ver con el rechazo a las vacunas.

Actualmente, para que un niño pueda ser admitido en las escuelas se les exige a los padres que les pongan 10 diferentes vacunas, un proceso que se realiza entre el pre-kinder hasta el décimo segundo grado, incluyendo el sarampión, la polio, hepatitis y la influenza.

"Los estudiantes que asisten a las escuelas del Departamento de Educación deben ser vacunados, y con el 98% de los estudiantes totalmente vacunados, nuestras escuelas públicas están seguras", dijo Doug Cohen, portavoz del DOE.

El rechazo en la comunidad judía a las vacunas ha estado provocado, en parte, por las creencias religiosas, pero también a una fuerte campaña anti-vacunación de grupos que se basan en falsos reportes científicos.

En Williamsburg, el vecindario de Brooklyn con la mayor comunidad judía ortodoxa de la ciudad de Nueva York, circula una publicación que promueve a los padres a no vacunar a sus hijos, alertando de que las vacunas portan “ADN de mono, rata y cerdo”.

El ‘Manual de Seguridad de la Vacuna’ también publican falsas advertencias de que las vacunas causan autismo y contienen células de fetos humanos abortados, según reportó The New York Times.

“Creemos que no hay mayor amenaza para la salud pública que las vacunas”, indicó la publicación en uno de sus artículos en el manual, contradiciendo el consenso científico de que las vacunas son generalmente seguras y altamente efectivas.

Y precisamente para evitar ser obligados a vacunar a sus hijos, varias familias judías planean damandar a la Ciudad, en rechazo a la orden emitida el pasado lunes como parte de la emergencia de salud, que obliga a los padres a vacunar a los pequeños o se enfrentan multas de hasta $1,000 dólares, y alerta a las escuelas que reciban a los niños no vacunados a enfrentar el posible cierre.

Las autoridades de Salud de la Ciudad exigieron que todos los niños de seis meses o más en los códigos postales 11205, 11206, 11211 y 11249, que son vecindario de judíos ortodoxos en Brooklyn, deben recibir la vacuna.



