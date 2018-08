McCain no deseaba que Trump llegará a su funeral

Según recoge el periódico digital El Espectador, Donald Trump y John McCain nunca fingieron. Por eso no ocultaban la poca empatía que existía entre los dos. Días antes de fallecer el senador y excandidato presidencial, manifestó a su familia y a sus allegados sus últimos deseos, de acuerdo constató The New York Times.

Hay un deseo en particular que llamó la atención pública, que no solo el periódico de New York informó, sino varios medios lo publicaron hace unos meses, donde el senador había solicitado expresamente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump no participara de su funeral; que estaría previsto que quien tome su lugar en la ceremonia sea el vicepresidente Mike Pence.

John McCain pidió que Donald Trump no asista a su funeral.

En sus mismas peticiones, McCain solicitó que las exequias se llevarán a cabo en la Catedral nacional de Washington y que los expresidentes Barack Obama y George W. Bush, un demócrata y un republicano, pronunciarán sus elogios fúnebres, a su pedido, de acuerdo a información brindada por el periódico Times.

McCain, murió ayer a sus 81 años. Fue diagnosticado con un tipo agresivo de cáncer cerebral el año pasado, por lo que se preparó para el día de su funeral, haciendo sus peticiones, entre las cuales, también se encuentran los lugares donde quería ser honrado. Entre estos son tres: Arizona, Anápoles y la Catedral Nacional de Washington. Asimismo, su féretro también será presentado en el capitolio de Arizona, el Estado del suroreste del país al que representó durante más de 35 años en el Congreso.

Un día antes de fallecer suspende tratamiento

El senador estadounidense John McCain decidió suspender el tratamiento de su cáncer cerebral, el 24 de agosto pasado, un día antes de fallecer, informó su familia.

"Con su fuerza de voluntad habitual, ahora ha optado por interrumpir el tratamiento médico", señaló la familia de McCain en un comunicado.