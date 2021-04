“Me dejaron botado”: Encuentran a niño migrante solo en el desierto de Texas [+VIDEO]

Un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos grabó con su celular el momento en el que un niño migrante le suplicó llorando por ayuda tras ser abandonado en el desierto de Texas.

Con lágrimas en los ojos, la grabación muestra al niño caminando hacia el agente de la Patrulla Fronteriza le dice: "¿Me puede ayudar?”...”Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están”, le explicó el niño, que no pudo contener las lágrimas.

De acuerdo con medios estadounidenses, el hecho ocurrió el pasado 1 de abril, luego de que el agente fronterizo concluyera su turno laboral.

Univision indicó que el niño tiene 10 años y es originario de Nicaragua. Fue encontrado caminando solo por una calle rural de caliche cerca de La Grulla. "Estaba perturbado y llorando luego de levantarse y darse cuenta que fue abandonado por el grupo de migrantes con el que estaba viajando," sostuvo el portavoz de CBP en un comunicado.

Las autoridades dijeron que el niño viajaba con un grupo de 80 personas y pasó toda la noche recorriendo la región del Valle del Río Grande después de que ingresara ilegalmente al país.

El agente de la Patrulla Fronteriza le preguntó si iba acompañado de su mamá o papá, el menor le contestó: “Nadie, yo venía en un grupo que venía… y al final me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio”.

Durante las interrogantes que el agente de la Patrulla Fronteriza hacía, el menor lloraba y manifestaba tener miedo de que lo secuestraran o robaran, y por eso buscó ayuda.

Otro niño migrante perdido al cruzar la frontera porque sus familiares o sus padres lo enviaron solo. Esto esta fuera de control y es horroroso. Escuchen su llanto, apenas puede hablar. Estaba perdido en el sur de Texas. Ahora se busca a su familia. @SecMayorkas pic.twitter.com/keFrhMFAcg — Pedro Ultreras (@pedroultreras) April 4, 2021

Telemundo informó que el agente que lo encontró lo llevó a una instalación de la Patrulla Fronteriza donde le dieron comida y le hicieron una revisión médica. Según CBP, el niño será trasladado a la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Otro caso similar fue el de dos niños de 8 y 11 años que fueron abandonados en el área de Del Río, Texas. Ellos solo llevaban la ropa que traían puesta y la información para contactar a sus familiares.

Los datos preliminares de la agencia Reuters, las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 171,000 migrantes en la frontera con México en marzo.