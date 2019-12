"Me sentí como en casa": qué dice la carta de despedida de Evo Morales a AMLO

Getty Images Evo Morales llegó a México el 12 de noviembre y se marchó casi un mes después.

"En este tiempo me sentí como en casa".

Estas fueron parte de las palabras que el expresidente boliviano Evo Morales le dedicó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en una carta firmada el 11 de diciembre que se conoció este miércoles.

Morales llegó a México un mes antes a través de una compleja operación aérea del gobierno de México para evacuarlo de Bolivia, luego de su renuncia a la presidencia en medio de una crisis postelectoral en el país andino.

Su discreta salida del país el pasado 12 de diciembre distó mucho de cómo fue su llegada, transmitida en televisión nacional y con un recibimiento de Estado del gobierno de México.

El canciller argentino, Felipe Solá, dijo: "Se siente mejor acá que en México" , lo cual desató críticas hacia Morales.

Algunos políticos y analistas mexicanos consideraron que Morales se marchó de forma abrupta , incluso sin despedirse de López Obrador, luego de casi un mes de acogida que se convirtió en un "problema" para el mandatario mexicano.

Sin embargo, el subsecretario de Relaciones Exteriores mexicano Maximiliano Reyes publicó el miércoles la carta que Morales envió al presidente de México para expresarle su "agradecimiento" por la acogida que le dieron.

"México no solo salvó mi vida, sino también me ofreció cobijo y me acogió con gran calidad humana durante el último mes", señala Morales en la misiva.

"En este tiempo me sentí como en casa, compartí con su pueblo su rica gastronomía, sus costumbres y sus formas de vida, aprendí mucho más de la cotidianeidad y de la gran riqueza de esta hermana nación", añade.

AFP Evo Morales aseguró en varias ocasiones que AMLO "le salvó la vida".

También hizo énfasis en la "solidaridad" de López Obrador y su política hacia América Latina.

"Su liderazgo más temprano que tarde logrará la consolidación de los lazos de integración de la Patria Grande, en beneficio de los sectores más vulnerables de nuestras sociedades", escribió Morales.

Durante casi un mes en México, Evo Morales estuvo como asilado y dio entrevistas y conferencias, además de mantenerse activo en Twitter con decenas de mensajes contra el gobierno interino de Bolivia liderado por Jeanine Áñez.

La llegada de Morales a Argentina no tuvo ceremonias y las fotos que se conocen son de ciudadanos que lo vieron, no de la prensa.

