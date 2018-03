Medios: Obama ordenó ciberataques contra Corea del Norte

Lee también

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ordenó durante su Gobierno una serie de ciberataques contra el programa de misiles de Corea del Norte, informó hoy el diario The New York Times.Obama advirtió a su sucesor, Donald Trump, que el programa nuclear norcoreano iba a ser su mayor desafío a nivel internacional, y los asesores de Trump ahora evalúan si continuar con la política de los ciberataques.El expresidente inició esa estrategia en 2014 tras concluir que el sistema antimisiles no era suficiente para proteger a Estados Unidos, por lo que decidió apuntar contra los misiles antes de que se lleven a cabo las pruebas de lanzamiento, según la información.Los detalles sobre el programa no fueron difundidos a pedido de los funcionarios de Seguridad Nacional, dijo el diario. Gracias a la estrategia implementada por Estados Unidos, varios lanzamientos de misiles fallaron o fueron desviados. Naciones Unidas endureció las sanciones contra Corea del Norte en noviembre, dos meses después de que este país realizara su quinta prueba nuclear, para impedir que desarrolle armas nucleares.