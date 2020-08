Meghan y Harry echaron a una niñera durante la madrugada, a dos días de haberla contratado

De acuerdo con las páginas de la nueva publicación, hasta el momento, la pareja tuvo tres niñeras para ayudarlos a cuidar a su bebé. Tras el incidente con la primera persona que contrataron, los padres primerizos nunca terminaron de sentirse cómodos y seguros con la presencia de una cuarta habitante en el hogar.

La biografía escrita por los periodistas especializados en realeza Omid Scobie y Carolyn Durand no aclara lo que pasó con la primera cuidadora, pero aseguran que el detonante fue un comportamiento "poco profesional e irresponsable". En las páginas del libro escribieron: "Decidieron contratar a una niñera nocturna para lograr una rutina de sueño, pero la experiencia fue breve. Meghan y Harry se vieron obligados a echarla en medio de la segunda noche".

Tampoco les fue bien con la segunda: "Ninguno de los dos se sintió cómodo durmiendo toda la noche sin ver a Archie con frecuencia", cuentan y agregan que, finalmente, le pidieron que se fuera y decidieron hacerse cargo ellos mismos de las tareas nocturnas.

Para compensar, contrataron a una niñera que trabajaba todo el día de lunes a viernes pero que no vivía con ellos en Frogmore Cottage. Es uno de los fragmentos del texto que marca las diferencias en el estilo de crianza de los duques de Cambridge respecto de los Sussex: "Harry y Meghan acordaron que no querían que su casa estuviera llena de personal. Harry había sido testigo de esa situación en lo de William y no quería lo mismo para su familia. A él y a Meghan les gustaba la idea de que cuando se acostaran por la noche solo estuvieran ellos tres en la casa en un ambiente acogedor y privado".

De acuerdo con Scobie y Durand, "no había nada" que pudiera alejarlos de Archie durante los primeros meses de vida. La biografía revela que Meghan amamantó al pequeño y que su idea era tener un parto en casa, un deseo que no pudo concretar llegado el momento.

En un principio, la pareja había decidido no contar con ayuda para cuidar al pequeño que nació en mayo de 2019. Sin embargo, después de que Doria, la madre de Meghan, volvió a Estados Unidos luego de una estadía larga con su hija, los padres primerizos cambiaron de opinión.