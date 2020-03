Mercados globales en caída por la crisis del coronavirus

La alicaída economía estadounidense ya era motivo de precupación como factor negativo para el desempeño del crecimiento global. Ahora, un nuevo y poderoso actor ha replicado en los mercados el temor que ha suscitado alrededor del mundo: el coronavirus.

El COV19 dejó claro su impacto en los mercados globales este viernes, reportó ese mismo día el Washington Post. A medida que el brote de la enfermedad aumenta y se expande, las acciones registraron su peor semana desde la crisis financiera de 2008.

El Dow Jones de empresas industriales cayó 1,000 puntos por la mañana, con amplias variaciones durante toda la sesión. Acabó con una pérdida de 357 puntos, o un 1.4 %. El Standard & Poor's 500 perdió un 0.8 %, mientras que el Nasdaq se recuperó para terminar plano.

El rendimiento del Bono del Tesoro a 10 años, un marcador clave en las finanzas mundiales, también alcanzó un mínimo histórico el viernes, una señal de que los inversores están huyendo de las acciones para refugiarse así en la seguridad de los bonos, instrumentos de renta fija.

El Índice de Volatilidad CBOE, conocido como el VIX, aumentó a su nivel más alto desde la Gran Recesión, lo que indica a los inversores que se avecina aún más volatilidad.

Pero el viernes fue apenas el cierre de una semana de pérdidas, en la que el Dow cayó un 12 %, con American Express y Boeing entre los mayores perdedores, perdiendo 20 % y 17 %, respectivamente. El S&P 500 cayó un 11.5 % entre lunes y viernes, mientras que el Nasdaq cayó un 10%.

Los 11 sectores del mercado incluidos en el S&P 500 están en lo que se denomina una corrección, lo que significa que los inversores de capital no tienen lugar para esconderse de la carnicería, comenta The Washington Post. Los rubros de energía y tecnología estuvieron entre los más afectadas.

Desde el 19 de febrero, las acciones de las empresas estadounidenses en bolsa han perdido casi $3,600 millones en valor.

A medida que las acciones cayeron en picada la semana pasada, han aumentado los llamados de inversores prominentes para que la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) reduzca las tasas base de interés, una medida que generalmente calma los mercados, y que fue aplicada tras la crisis financiera de 2008.

Los operadores de Wall Street ahora están apostando a que habrá por lo menos tres recortes de tasas este año, incluida una reducción cuando la Fed se reúna el próximo 18 de marzo.

Recortes de tasas

Las tasas de interés están actualmente por debajo del 1.75 %, un nivel bajo para los estándares históricos, pero más alto que las tasas en muchas otras partes del mundo.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, no dio pistas sobre un posible recorte de tasas, pero dijo que la Fed tomaría medidas si la economía estadounidense llega a sufrir un impacto por el coronavirus.

"Los fundamentos de la economía de Estados Unidos siguen siendo fuertes. Sin embargo, el coronavirus plantea riesgos en evolución para la actividad económica", dijo Powell. "La Fed está monitoreando de cerca los desarrollos y sus implicaciones para el panorama económico. Utilizaremos nuestras herramientas y actuaremos según sea apropiado para apoyar la economía", agregó.

Alguno inversores se alegraron de que finalizara el mes de febrero, tras el declive experimentado en los últimos días.

"Los inversores tuvieron una relación de amor-odio con el riesgo en el mes de febrero", dijo Kristina Hooper, estratega jefe de mercado de Invesco. "Las primeras semanas del mes vieron a los inversores abrazar las acciones. Luego, a medida que crecían las preocupaciones sobre el brote de coronavirus, los participantes del mercado pasaron los últimos seis días de negociación en modo de pánico. Sospecho que se necesitarán garantías por parte de la Fed para estabilizar los mercados", indicó, citada por The Washington Post.

Los mercados mundiales también recibieron una paliza. En Japón, el Nikkei cayó un 3.7 % cuando los funcionarios declararon un estado de emergencia en la isla norteña de Hokkaido y se plantearon dudas sobre los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 2.5 %, y el compuesto de Shanghái bajó un 3.7 %.

Los mercados europeos estaban en el mismo barco: en corrección para la semana. El sector de los viajes se estrelló: el propietario de British Airways, IAG, cayó más del 9 % después de que dijo que cancelaría algunos vuelos a países afectados por el coronavirus, como Italia y Corea del Sur.

Los precios del petróleo se desplomaron cuando el mercado mundial de futuros bajó de $50 por barril, un número seguido de cerca que indica si las compañías petroleras y los países productores de petróleo pueden obtener ganancias.

El West Texas Intermediate, el medidor de petróleo de EUA, bajó de $45 por barril. Los precios del crudo Brent fueron de poco menos de $50. El sector energético bajó un 20 p% en la semana y casi un 25 % en el año. "La energía es la principal causa de muerte", dijo Howard Silverblatt, de los índices de S&P Dow Jones. "Es devastador".

Los proveedores de petróleo esperan un aumento en la demanda luego de que se aprueben posibles recortes de suministro en la reunión del 5 y 6 de marzo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y aliados como Rusia, un grupo conocido como OPEP +.

Mientras tanto, los expertos señalan que el nivel de pánico que generará el coronavirus aún es incierto.

"Las luces se apagaron en el mercado de valores en febrero", dijo Chris Rupkey, del Banco MUFG. "Wall Street puede entrar en pánico, pero hasta que las calles principales entren en pánico, no vamos a tener una recesión. Si la economía en general no se ve afectada, las empresas no despiden a las personas y los consumidores no dejan de comprar casas y automóviles, entonces esta venta masiva está muy por delante de sí misma", afirmó a The Washington Post.

El brote ha alterado las rutinas diarias y las operaciones comerciales en todo el mundo. El Salón del Automóvil de Ginebra de la próxima semana, un evento importante para la industria automotriz en dificultades del mundo, se canceló cuando funcionarios suizos dijeron que las reuniones de más de 1,000 personas habían sido prohibidas hasta mediados de marzo. El puerto de Baltimore redujo sus horas de operación después de que los funcionarios del puerto aseguraran que el coronavirus presentaba interrupciones "significativas y sin precedentes" en la cadena de suministro global.

El movimiento en Wall Street de la semana pasada borró un tercio de las ganancias de las acciones acumuladas desde que Donald Trump fuera electo presidente, en 2016. Y mientras los funcionarios de salud pública luchan por contener lo que parece ser una propagación inevitable del virus en los Estados Unidos, el gobierno se encuentra luchando contra una emergencia que podría amenazar la expansión económica récord de la nación.

Jared Bernstein, investigador principal del Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas, dijo que la caída del mercado de valores no era una preocupación para una gran parte de la población.

"Una corrección de mercado tan aguda es, por supuesto, un gran problema", dijo Bernstein. "Para la mitad de los hogares que no poseen acciones, lo que importa mucho más es el impacto económico del virus en sus trabajos e ingresos. Hay millones de trabajadores a los que no se les paga si no pueden ir a trabajar".