México: Hallan más de 250 cráneos en cementerio clandestino

Más de 250 cráneos fueron hallados en lo que parece ser el cementerio clandestino de un cartel del narco en las afueras de Veracruz, informó el martes el procurador del estado del mismo nombre.El procurador Jorge Winckler dijo que los restos en las fosas parecen ser de víctimas de los carteles, muertas hace años. En una entrevista el martes con la red Televisa, Winckler no dijo quién halló las calaveras ni cuándo.Grupos defensores de las víctimas como Colectivo Solecito han realizado excavaciones y exhortado a las autoridades a que lo hagan en busca de restos de personas desaparecidas.Winckler dijo que las excavaciones abarcan una tercera parte del campo donde aparecieron los cráneos y que puede haber más restos en el lugar."Yo no me imagino cuánta gente más podría estar allí enterrada ilegalmente", dijo Winckler. "Veracruz es una fose enorme", añadió. "Es la fosa más grande de México y quizás una de las más grandes del mundo".Durante años el estado fue dominado por el feroz cartel de los Zetas. Pero el Jalisco Nueva Generación empezó a penetrar alrededor de 2011, lo que dio lugar a batallas sangrientas por el territorio.Los defensores de las víctimas han criticado a las autoridades porque no hacen gran esfuerzo para identificar a los desaparecidos.