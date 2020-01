México comienza a deportar a migrantes

Centenares de migrantes centroamericanos que cruzaron el río Suchiate hacia México en su intento de llegar a Estados Unidos fueron regresados a sus países o se retiraron al otro lado de la frontera ayer después de que fuerzas de seguridad mexicanas les impidieran el paso.

Una caravana de miles de personas partió la semana pasada desde Honduras con la esperanza de que México les permitiera el paso, en un nuevo desafío a la estrategia del presidente Donald Trump de exigir a otros gobiernos que detengan el flujo de migrantes con destino a Estados Unidos.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo que 2,400 migrantes ingresaron legalmente al país el fin de semana. Alrededor de 1,000 solicitaron a México asistencia para regresar a sus países. El resto se encuentra detenido mientras inicia su proceso para pedir refugio en México u obtener permisos temporales de trabajo que los confinarían al sur del país.

Otros 1,000 migrantes habían intentado ingresar el lunes ilegalmente, agregó, y al parecer efectivos de la Guardia Nacional y agentes de migración detuvieron a centenares de ellos. Las autoridades migratorias dijeron el lunes por la noche que 500 evadieron la captura.

Ebrard dijo que México ha comenzado a deportar a algunos migrantes a Honduras: 110 en un vuelo a San Pedro Sula y 144 en autobús. La mayoría de los cientos de migrantes que estaban en territorio mexicano contiguo al río regresaron a Guatemala durante la noche en busca de agua, alimentos y un lugar para dormir.

Las autoridades mexicanas no distribuyeron agua ni alimentos a quienes ingresaron ilegalmente, al parecer con el fin de desgastar a los migrantes.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que el gobierno está intentando proteger a los migrantes al impedirles viajar ilegalmente por el país. Señaló que deben respetar las leyes mexicanas.

"Porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan al norte, y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden, porque así era antes también", afirmó. "Los desaparecían".

En el lado guatemalteco, los migrantes hacían fila ayer en un albergue para recibir un desayuno de plátanos, frijoles y café. Algunos solicitaron ropa seca porque perdieron la suya cuando intentaron penetrar en México.