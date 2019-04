México limita ayuda y visas para centroamericanos que viajan en las caravanas

La amenaza del presidente Donald Trump, de cerrar la frontera con México, si el país no se esfuerza para detener el flujo de inmigrantes centroamericanos en territorio mexicano, ya surte efecto. Las autoridades mexicanas confirmaron que en los próximos días, limitarán la emisión de visas y permisos, hasta ahora otorgados a cientos de migrantes que viajan en las caravanas desde los países del Triángulo del Norte.

No solo las autoridades están poniendo límites. También las personas particulares y algunas organizaciones que mantenían puestos en distintos puntos del país o en ciudades que recibieron con ayuda, o amabilidad a las caravanas, empiezan a ser indiferente con los migrantes a su paso y han dejado de proporcionarles alimentos, transporte, sábanas o espacios para pasar la noche.

A las visas limitadas, también se suma el cierre de las Oficinas de Regularización de Migración en Tapachula por 60 días, oficinas donde los migrantes solicitaban las visas o permisos de tránsito. Según las autoridades, el cierre es consecuencia de disturbios provocados por un grupo de migrantes africanos que aguardan mientras sus solicitudes son procesadas.

“La hemos pasado bien difícil para llegar a Chiapas. Todavía estamos esperando que nos entreguen las visas para poder seguir, ahora se está llevando más tiempo, según dicen… también nos hemos encontrado, con que los que daban aventones ya no los están dando, o la gente que esperaba a las caravanas en las calles con comida, tampoco están ayudando más”, dice Roberto Carlos, un salvadoreño inmigrante, que espera en México.

Roberto salió de El Salvador, en la caravana que partió el 16 de febrero. Ya tiene más de un mes de estar esperando suerte, junto a su familia por la visa de tránsito en Chiapas. Junto a él -dice el salvadoreño- hay otros 800 centroamericanos que también esperan, desde hace varias semanas, respuesta de las autoridades mexicanas.

La noticia de la limitación de visas y otras nuevas medidas que impondrá el gobierno mexicano a los migrantes centroamericanos, como el despliegue de fuerzas de seguridad en las fronteras, la dio a los medios locales en la Ciudad de México, la secretaria de Gobernabilidad, Olga Sánchez Cordero. La funcionaria aseguró que el país no los detendrá, pero habrá un control más riguroso en la entrega de visas y permisos de trabajo, que serán otorgados únicamente en la frontera sur del país, en el estado de Chiapas.

“Lo que nos han dicho hasta hoy, es que van a analizar los casos de diez en diez y si uno ya no entra en el grupo del día, hay que esperar a ver si entra en el siguiente día. Esto nos pone en una situación más difícil porque ya no tenemos dinero para comer y si salimos a buscar apoyo entre la gente, ya casi no lo tenemos. Algunos que salieron con nosotros decidieron regresar por todo esto”, dice en tono preocupado el salvadoreño.

Una vez, las autoridades del Instituto Nacional de Migración mexicano (INM) extiende un permiso o una visa a un inmigrante, este debe permanecer en el estado donde se realiza el proceso y no puede salir de la zona sin una autorización del INM. Entonces, con la medida, quienes obtengan el permiso deberán permanecer en Chiapas y no podrán avanzar hacia Estados Unidos, de forma regular.

Deberán regresar a sus países

A partir de mayo, estas visas y permisos deberán ser solicitadas en los países de origen, de donde los miembros de las caravanas han emigrado; es decir en El Salvador, Guatemala y Honduras. Las autoridades mexicanas, señalaron que la prioridad serán las mujeres, los niños y las personas mayores de 65, especialmente los casos que ameriten la condición de refugio o una visa.

“Algunos dicen que vamos a tener que regresar a El Salvador para tener este permiso que necesitamos, pero no nos han dicho nada (las autoridades) y nosotros no queremos regresar, si hemos salido huyendo cómo vamos a regresar? Pensamos que si nos dicen eso, que mejor vamos a buscar la forma de continuar el camino sin ese permiso, para llegar hasta la frontera con Estados Unidos”, dijo el salvadoreño.

También, con el cierre de las oficinas en Tapachula, las cosas se complican más para los migrantes, pues corren riesgo de ser detenidos por agentes federeales o de migración, aúnque estén esperando la reapertura de las oficinas, y pueden ser sujetos de deportación inmediata.

De hecho, las autoridades también afirmaron que están preparando buses para que en las próximas semanas, cuando entren en vigencias las nuevas medidas, sean transportados los migrantes a sus países para que desde allá realicen el trámite y hagan sus solicitudes. Sin embargo, hasta el momento no se han informado de cuáles serán las condiciones que los solicitantes deben cumplir para poder realizar este trámite.

Para algunos, estas acciones no van a contribuir a que cese la migración. Según Irineo Mujica, de la organización Pueblo Sin Frontera, que apoya a inmigrantes, la medida adoptada por las autoridades y el gobierno de México, responde a los intereses de Estados Unidos y a la preocupación del presidente Andrés Manuel López Obrador de perder millones de dólares en cooperación estadounidense y no al problema de migración o del flujo de migrantes que pasan por México.

“El gobierno de México prometió documentar y tratar con respeto a todos los migrantes de las caravanas. Pero estamos viendo ahora que México y el gobierno de López Obrador responden a la presión de Estados Unidos y del presidente Trump y decir que van a analizar los casos porque en las caravanas vienen personas que trafican drogas o que trafican personas, es continuar utilizando la estrategia de criminalizar a los migrantes”, señaló Mujica.