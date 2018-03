Mi gobierno funciona como una máquina aceitada: Donald Trump

"No me retractaré de defender a mi país", dijo Trump https://t.co/qE5yc1W83z — CNN en Español (@CNNEE) 16 de febrero de 2017

Durante una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno “funciona como una máquina aceitada” y que, “sinceramente, he heredado un desastre”, haciendo clara referencia a los ocho años de administración del expresidente de EUA, Barack Obama, según informaron medios informativos en EUA como CNN, NBC News y CBS news."Esta administración funciona como una máquina aceitada. Sinceramente, he heredado un desastre. Nosotros estamos haciendo lo posible por rescatar al país en materia económica y social. La seguridad de Estados Unidos no fue la prioridad para administraciones anteriores, pero, para la mía, es lo más importante”, declaró Trump desde la Casa Blanca.De igual forma, el presidente de EUA reiteró que su intención es construir “un gran muro” en la frontera con México para sustituirá a “la broma de muro” que es actualmente la valla divisoria entre ambos países. "Va a ser un gran muro. Y lo negociaré yo, de modo que el precio se bajará como el resto de las cosas que he negociado para el Gobierno", dijo Trump.Según informó el presidente Trump, el coste estimado del muro fronterizo ha ido creciendo progresivamente desde los alrededor de $8,000 millones que se calculó inicialmente, hasta los $21,600 millones que reportó finalmente el Departamento de Seguridad Nacional. Trump subrayó que será un "muro que funcione" y no como la barrera actual, que es "o bien inexistente o una broma", sobre el tramo ya construido en partes de la frontera.Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, Trump no hizo referencia a que México pagaría el coste del muro ni ha políticas económicas dirigidas a ese propósito.