Michael llega a Georgia como huracán de categoría 3

El ojo de Michael ha pasado del noroeste de Florida al suroeste de Georgia como una peligrosa tormenta de categoría 3, informó el Centro Nacional de Huracanes. Según los registros existentes, es la más fuerte en golpear esa parte del estado.



Se registraron vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora (115 millas por hora) en el condado de Seminole, Georgia, la tarde del miércoles. La tormenta tocó tierra cerca de Mexico Beach, Florida, como un catastrófico huracán de categoría 4 pocas horas después del mediodía del miércoles.



Según un aviso de las 6 de la tarde, la tormenta estaba ubicada a 32 kilómetros (20 millas) al oeste-noroeste de Bainbridge, Georgia, y a 80 kilómetros (50 millas) al suroeste de Albany, Georgia. Se movía con dirección nor-noreste a 21 kph (13 mph).



Las peligrosas marejadas ciclónicas continúan en el noroeste de Florida.

Catástrofe en tierra

El Centro de Huracanes de Estados Unidos ha informado que el huracán Michael tocó tierra este miércoles cerca de Mexico Beach, en Florida, con vientos de 249 km/h (155 mph), minutos antes de la una de la tarde, en hora local (12 del mediodía en El Salvador).

El huracán "Michael" rozó hoy la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson (cinco) al alcanzar vientos sostenidos de 249 kilómetros por hora.



De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, "Michael" podría pasar de categoría 4 a 5 (vientos de 252 kilómetros por hora) antes de llegar a Panama City y Apalachicola.



"Los niveles del agua siguen aumentando en la costa, en donde ya se reportan inundaciones de 1,5 metros de altura", dijo el centro.

Está previsto que el huracán impacte contra las playas de arena blanca, las aldeas de pescadores y las comunidades costeras de la región conocida como Panhandle más tarde en el día.

En apenas unos días, Michael pasó de ser una depresión tropical durante el fin de semana, a una tormenta potencialmente catastrófica.

Se espera que hoy se convierta en uno de los peores huracanes que se recuerdan en la zona, con intensas lluvias que azotarán la costa noreste del Golfo de México y una marejada ciclónica de hasta cuatro metros (13 pies).

Las autoridades de Florida dijeron que unas 375,000 personas tienen orden de evacuar la costa del golfo.

La medida abarca 22 condados desde el Panhandle hasta el centro norte del estado. Pero los temores persisten porque algunos no atendieron a los llamados oficiales cuando el huracán comenzó a avanzar hacia el norte sobre las cálidas aguas del golfo.

Los preocupados meteorólogos dijeron que tenía potencial para convertirse en una de las peores tormentas en la historia de la región.

"Supongo que es el peor escenario posible. No creo que nadie haya vivido algo así en el Panhandle", señaló el meteorólogo Ryan Maue, de weathermodels.com, a The Associated Press.

"Esto tendrá vientos que dañarán estructuras en la costa y vientos con fuerza de huracán tierra adentro”.

A las 05:00 de la madrugada, el vórtice del huracán se movía sobre un tramo de la región noreste del estado y todavía estaba a unos 225 kilómetros (140 millas) de Panama City y a 209 kilómetros (130 millas) de Apalachicola, pero avanzaba relativamente rápido, a 21 km/h (13 mph).

Los vientos con fuerza de tormenta tropical, llegaban a 295 kilómetros (185 millas) del ojo, azotaban ya la costa.

“No sabemos si se va a llevar nuestras casas o no”, dijo Jason McDonald, de Panama City, quien agregó que él y su esposa condujeron con sus dos hijos, de 5 y 7 años de edad, hasta el norte de Alabama.

“Queremos sacarlos del paso de la tormenta”. El gobernador de Florida, Rick Scott, advirtió que se trata de un “monstruoso huracán”, mientras que su rival demócrata al Senado, el senador Bill Nelson, declaró que “el muro de agua” podría causar destrucción en el Panhandle.