Michelle Obama: Nuestra gloriosa diversidad de credos y razas no es una amenaza

Lee también

Era su última aparición pública como Primera Dama de Estados Unidos y Michelle Obama no defraudó. En su discurso, pronunciado este día en el Salón Este de la Casa Blanca, la esposa del todavía mandatario Barack Obama derramó sus lágrimas y expresó su firme deseo por ver una juventud libre de “miedo y repulsión”, ante un país que “abre sus puertas a todas las razas, todos los credos, a una gloriosa diversidad”."Quiero que todos nuestros jóvenes sepan que este país les pertenece a ustedes, a todos ustedes, de todos los orígenes y formas de vida. Quiero que nuestros jóvenes sepan que importan, que pertenecen (al país). Así que no tengan miedo. Me escuchan, jóvenes? No tengan miedo. Estén centrados. Sean decididos. Tengan esperanza", enfatizó la primera dama.Para Obama, la diversidad de EUA “es nuestra creencia fundamental en el poder de la esperanza lo que nos ha permitido elevarnos por encima de las voces de la duda y la división, la ira y el miedo que hemos enfrentado en nuestras propias vidas y en la vida de este país", así como también invitó a las nuevas generaciones a erradicar el odio y hacer prevalecer la tolerancia por encima del miedo a los cambios dentro de la sociedad.Durante su discurso, Michelle Obama se abstuvo de mencionar a Donald Trump, quien asumirá el mandato de los Estados Unidos desde el próximo 20 de enero, aunque sí hizo referencias a demostrar que existe el “poder de la esperanza”, por encima de “la retórica divisiva y agresiva, que muchos usan en contra de esta ideología de apoyo a la diversidad”.También, tuvo palabras para los inmigrantes, de quienes dijo: "Son parte de una orgullosa tradición estadounidense, la incorporación de nuevas culturas, talentos e ideas, generación tras generación, que nos ha convertido en el mejor país de la Tierra". Asimismo, destacó que "la diversidad religiosa es también una gran tradición estadounidense". "Nuestra gloriosa diversidad, de creencias, colores y credos, no es una amenaza a quiénes somos, nos hace lo que somos", añadió Obama.Michelle Obama todavía realizará algunos actos benéficos como Primera Dama de EUA. Sin embargo, el discurso de este día es el último que pronunciará de manera pública, por lo que significó su despedida ante el mundo, tras ocho años como la esposa del máximo mandatario de los Estados Unidos.