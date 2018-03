Miles de mexicanos marchan por la unidad nacional ante Trump

Lee también

Miles de mexicanos salieron ayer a las calles de distintas ciudades del país para expresar su repudio al presidente de EUA, Donald Trump, y sus políticas contra México, en una muestra de unidad nacional que también incluyó críticas contra el Gobierno del país.“A México se le respeta”, “Unidos somos invencibles” y “Duro contra el muro” rezaron algunas de las pancartas visibles en las manifestaciones en Ciudad de México, plagadas de banderas mexicanas y en las que se escucharon cánticos espontáneos como “Cielito lindo”, muestra de su talante pacífico.Algunos manifestantes blandieron también carteles en inglés con mensajes como “Friends, no borders” (amigos, no fronteras), en respuesta a los planes de Trump de construir un muro en el límite con México y hacérselo pagar al país latinoamericano, y de deportar a millones de inmigrantes mexicanos.En declaraciones al diario El Universal durante la marcha, el historiador Enrique Krauze aclaró que la protesta “no es en contra de Estados Unidos ni del pueblo americano”. “Es una marcha en contra del absurdo, la injusticia y del atropello que nuestros paisanos en Estados Unidos y sus familias, y en general todo el pueblo de México, están siendo víctimas” de parte de “este monstruo que por un accidente histórico ocupa la Casa Blanca”, señaló Krauze.Un punto de vista coincidente con una pancarta en la que Trump era tildado de “narcisista y psicópata”, y otra que lo comparaba con Adolf Hitler.Trump dijo ayer en Twitter que el aumento de las redadas para detener a indocumentados responde a sus promesas de campaña, al tiempo que aseguró que la mayoría de los que serán deportados son “miembros de bandas y traficantes de droga”.“La campaña contra criminales ilegales es meramente en mantenimiento de mi promesa de campaña. Miembros de bandas, traficantes de droga y otros están siendo deportados”, aseguró el mandatario en la red social Twitter.Trump firmó el 25 de enero dos órdenes ejecutivas migratorias que, además de exigir la construcción de un muro con México, pedían el aumento de agentes para acelerar las redadas en busca de indocumentados, poniendo el acento en personas con antecedentes criminales, pero también faltas menores sin sentencia condenatoria. Además, dijo que velará porque el costo del muro no sean tan oneroso como se cree.