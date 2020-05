Miles de sandinistas se aglomeran en Nicaragua pese a la pandemia de covid-19

Los sandinistas participaron en ferias de pequeñas empresas, actividades deportivas, fiestas comunitarias, aperturas de calles, inauguraciones de proyecto estatales, cultos evangélicos, y hasta celebraron el Día de las Madres de Estados Unidos, país considerado "enemigo" por su líder, el presidente Daniel Ortega.



Aunque Ortega permitió el uso de mascarillas para prevenir el covid-19 a mediados de la semana pasada, estas no se vieron con frecuencia en las actividades de los sandinistas, quienes apoyan la posición del Gobierno, de que en Nicaragua no hay "transmisión local comunitaria" del nuevo coronavirus SARS-coV-2, y que los 16 casos que reconocen las autoridades son "importados", incluyendo cinco muertos.



Los datos oficiales contrastan con los del Observatorio Ciudadano covid-19, elaborado por una red de colaboradores independientes, que desde mediados de marzo ha detectado al menos 781 casos de personas con dicho padecimiento, de los cuales 88 murieron con síntomas relacionados a la pandemia.



Salvo en los partidos de béisbol, considerado el “deporte rey” en Nicaragua, el resto de actividades no atrajo grandes masas, pero la cantidad de personas concentradas fue alta, ya que el Gobierno organizó más de 2.500 celebraciones de aglomeración el fin de semana.



En la misa dominical, a solas desde la Catedral Metropolitana de Managua, el cardenal Brenes advirtió del riesgo que significa salir de casa sin necesidad, en medio de la pandemia.



"MEJOR EVITAR"



"Muchos se aventuran a salir, pero es riesgoso, pero siempre está ese adagio popular que tenemos: es mejor evitar que remediar, es mejor guardarse que lamentarse el día de mañana (…) el señor nos dice hoy: no pierdan la calma", indicó Brenes.



El cardenal también advirtió sobre falsos profetas modernos, que ofrecen información falsa y caminos alternativos en tiempos de pandemia. "Jesús nos dice: yo soy el camino. Hay muchos que quieren ponerse como el camino, nos están ofreciendo: yo soy el camino, vengan por este lado... ¡no!", sostuvo.



Ortega ha sido criticado por minimizar la pandemia, y por tomar el camino contrario al recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al no establecer restricciones, tomar de forma tardía medidas mínimas de prevención social, y promover actividades de aglomeraciones, a las que acuden sandinistas, que luego son enviados a visitar casa por casa.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de los Estados Americanos (OEA), se han mostrado preocupadas por las acciones de Ortega, mientras que la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han recordado al presidente que la salud es un derecho humano.



Ortega ha explicado que su prioridad es proteger la economía de Nicaragua, que en 2020 cumple tres años constante retroceso, debido a una crisis sociopolítica que mantiene al gobernante distanciado de una aparente mayoría de nicaragüenses.

