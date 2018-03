Miles en Washington para la Marcha por Nuestras Vidas

Miles de manifestantes participan este sábado en Washington y otras ciudades de Estados Unidos, en una protesta masiva llamada la Marcha por Nuestras Vidas.

Los organizadores dicen que Estados Unidos ha alcanzado un histórico punto de inflexión emocional sobre la violencia armada.

Más de 800 eventos se espera que se realicen en todo el mundo este día según el grupo pro-control de armas Everytown.

Las marchas más grandes además de Washington se anticipa que ocurran en Nueva York, Chicago y Los Angeles. También se realizan manifestaciones en Parkland, Florida, donde un exestudiante dio muerte a 17 estudiantes en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, una tragedia que se convirtió en el catalizador de las marchas, y en Las Vegas, donde un atacante mató a 58 personas en un festival de música country el año pasado.

También se realiza una marcha en Jonesboro, Arkansas, en el vigésimo aniversario de un tiroteo en una escuela de enseñanza media, donde murieron cuatro estudiantes y un maestro.

Decenas de miles llenan los alrededores del Capitolio de la nación en Washington D.C. participando en la protesta, que comenzó alrededor del mediodía.

Se ha comparado la multitudinaria asistencia a esta marcha con la Marcha de las Mujeres del año pasado, lo que la convertiría en una de las más grandes en Washington desde la época de la Guerra de Vietnam.

Los organizadores, los estudiantes de la secundaria Marjory Stoneman Douglas High School, no pueden comprar cerveza ni alquilar un automóvil, y muchos de ellos ni siquiera tienen edad para votar, pero pusieron en marcha lo que podría ser una de las movilizaciones más grandes de la historia, con la participación de un millón de personas en Washington y otras 800 ciudades dentro y fuera de Estados Unidos.

Motivados por la matanza de 17 personas en la escuela el día de San Valentín, los muchachos programaron discursos, solicitaron permisos a las municipalidades, alquilaron escenarios. La marcha central en Washington se realiza en la Avenida Pensilvania a lo largo de la Alameda Nacional y contará con la presencia de artistas como Ariana Grande, Jennifer Hudson, Miley Cyrus y Demi Lovato.

Los organizadores instalaron 14 pantallas gigantes, 2.000 sillas y 2.000 baños públicos.

Activistas veteranos se maravillan ante lo que han conseguido los estudiantes, incluida una ley que restringe la venta de armas en la Florida y una protesta en la que participaron aproximadamente un millón de estudiantes la semana pasada, según los organizadores de la Marcha de Mujeres.

Oprah Winfrey y George y Amal Clooney donaron 500.000 dólares cada uno para la causa. El elenco de la serie televisiva “Modern Family” hizo un anuncio público y las estrellas de Broadway Lin Manuel Miranda y Ben Platt grabaron una canción para la marcha.

En Arizona, más de 20.000 personas se comprometieron a través de las redes sociales a participar en una marcha estudiantil, según el activista Jordan Harb, una estudiante de 17 años de la Mountain View High School de Mesa.

Harb coordinó la presencia de vendedores y se reunió con la policía para hablar de barricadas y de seguridad, ya que se esperaban manifestaciones contrarias de sectores que no quieren más restricciones a la venta de armas.

Y los opositores al control de armas asistieron, destacando su posición contraria en forma pacífica; entre ellos Brandon Howard, un militar retirado que afirmó ser presidente del Partido Republicano para la ciudad de Hopewll, en el estado de Virginia, quien dijo a la Voz de América, que vino a la marcha porque prometió defender la Constitución "de todos los enemigos, tanto extranjeros como nacionales", y considera la Marcha Por Nuestras Vidas como "un asalto a la Constitución".

Agregó que defiende los principios, el derecho a tener armas y el derecho a protestar. Pero dijo que así como él no tiene que estar de acuerdo con quienes piden control de armas ellos no tienen que estar de acuerdo con su opinión.

En Parkland, Florida, el evento también se realiza con miles de asistentes. Se esperaban más de 20.000 personas.

De acuerdo con una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 69% de los entrevistados y la mitad de los republicanos están a favor ahora de leyes de control de armas más estrictas.

Los activistas esperan canalizar la energía de la iniciativa liderada por estudiantes hacia las elecciones parlamentarias de mitad de legislatura, que se celebrarán en otoño, con medidas como casillas de registro de votantes en el lugar de la protesta.