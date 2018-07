Miles protestan por política migratoria Trump

Miles de personas salieron ayer a las calles en Estados Unidos para protestar por la dura política migratoria de Donald Trump. Se espera que las protestas, que se llevan adelante en decenas de ciudades del país, convoquen a cientos de miles de personas.

“Ningún niño debería ser encerrado en una celda. Terminemos con la detención de familias y reunamos a los niños con sus familias”, demandaron los organizadores de las protestas.

Varios famosos dieron su apoyo: la actriz y cantante Selena Gómez; Lin-Manuel Miranda, creador del exitoso musical de Broadway “Hamilton”; o la actriz Kerry Washington. La cantante Alicia Keys asistió a la marcha en Washington. “Este país fue construido por inmigrantes y esta administración no lo ve”, dijo Kim Lewis Gibson, de 63 años, de Arlington, Virginia, que fue a la marcha en la capital, a la que asistieron varios miles de personas. “Los niños no son criminales, no son miembros de pandillas y estoy harta”, dijo Lizette Krajnak, una manifestante.

Christine Teigen, modelo y activista, tiene previsto asistir a la marcha en Los Ángeles con su marido, el cantante John Legend. Teigen le pidió a sus 10 millones de seguidores en Twitter que participen en la manifestación.

Unos 2,300 niños fueron separados de sus padres después de que estos fueron arrestados al ingresar ilegalmente a Estados Unidos por la frontera con México desde el 19 de abril. El jueves, cientos de mujeres fueron detenidas mientras protestaban dentro del edificio del Congreso en Washington, entre ellas la actriz Susan Sarandon, contra la separación de familias.