Mira a cuál actividad cultural decidió volver Barack Obama

Ha finalizado su época presidencial y ha decidido disfrutar de su nueva vida civil al máximo. Ya lo hizo regresando al surf y mostrando su lado más extremo, pero, ahora, Barack Obama, junto a su familia, darán su regreso triunfal a los teatros de Broadway, algo de lo que siempre fue un gran aficionado antes de su presidencia.Junto a su hija, Malia Obama, Barack asistió a la presentación de la obra “The Price”, de Arthur Miller, protagonizada por Danny DeVito, Mark Ruffalo, Tony Shalhoub y Jessica Hecht, la cual está siendo presentada en el American Airlines Theatre."The Price" trata sobre un agente de policía siente que la vida lo ha dejado atrás mientras cuidaba a su padre, que acaba de fallecer. Debe reunirse con su hermano, de quien está distanciado, para vender las posesiones del padre.Los Obama fueron grandes promotores de Broadway durante su presidencia, en particular de obras como "Hamilton", "A Raisin in the Sun" y "Joe Turner's Come and Gone". Sin embargo, las actividades de la agenda presidencial impedían que disfrutaran de las obras que promocionaban, por lo que, ahora, han decidido regresar a los teatros y volver a ser los asiduos espectadores de siempre.Los miembros de la familia Obama también asistieron a "Memphis", "Kinky Boots", "Spider-Man: Turn Off the Dark", "Sister Act", "The Trip to Bountiful", "Motown the Musical" y "The Addams Family".