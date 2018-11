Miriam Celaya, la migrante hondureña que rechazó frijoles, está desaparecida

Miriam Celaya, la migrante hondureña que rechazó un plato de frijoles en un albergue en Tijuana, se encuentra desaparecida desde el martes por la mañana, tras sufrir amenazas de muerte en redes sociales, informó este domingo el portal de noticias HuffPost México.

Según el portal noticioso, la información fue confirmada por Mirna Celaya, hermana de la migrante, quien, a través de un video enviado a ese periódico, denunció que desde el 20 de noviembre Miriam no contesta su teléfono celular y no la ha visto integrada a la caravana.

La hermana de Celaya confirmó, además, que desde ese día, tampoco sabe nada de sus dos hijas, quienes la acompañan en su viaje por encontrar una mejor calidad de vida en Estados Unidos.

"No me he vuelto a comunicar con ella. Su teléfono está apagado. Le mando mensajes, le llamo y no contesta. No sé nada de mi hermana desde ese día", contó Mirna Celaya al portal noticioso, preocupada por la integridad física de su familia.

Celaya fue víctima en los últimos días de un intenso acoso en persona y en redes sociales por decenas de mexicanos que la amenazaron con hacerle daño. Incluso las amenazas estuvieron dirigidas a su hija sordomuda de 11 años, por no aceptar un plato de frijoles.

Capturas de pantalla de amenazas enviadas por internet a la hermana de Miriam Celaya. Cortesía: HuffPost

El pasado 15 de noviembre, la migrante hondureña apareció en una pieza periodística producida por la cadena alemana Deutsche Welle, en la cual se informaba sobre las condiciones en que se encontraban los migrantes centroamericanos en un albergue de Tijuana, Baja California.

En ese video la migrante se quejó y aseguró que la calidad de la comida que les estaban sirviendo en el albergue no era la mejor.

"Mira lo que están dando: puros frijoles molidos, como si le estuvieran dando de comer a los chanchos. Y ni modo, hay que comernos esa comida porque si no, nos morimos de hambre", dijo Miriam Celaya en la grabación.

������������Los primeros grupos de #migrantes fueron ubicados en la Ciudad Deportiva, sin los víveres necesarios. Autoridades locales afirman que sin la ayuda del gobierno federal, que estiman en 4 millones de dólares, atender a los centroamericanos no es posible. @AitorSaez10 pic.twitter.com/BpzUTNcTlr — DW Español (@dw_espanol) 16 de noviembre de 2018

Esas declaraciones causaron una gran polémica en redes sociales, a tal punto que la migrante hondureña recibió amenazas de todo tipo, incluyendo aquellas que pedían su muerte como un escarmiento para los migrantes centroamericanos.

La situación fue suavizada por la intervención del periodista de Aitor Saez, quien fue el encargado de publicar estas declaraciones. Saez sostuvo que las declaraciones de Miriam fueron sacadas de contexto y que se utilizaron con malicia para exacerbar ánimos negativos contra los migrantes.

También Miriam apareció en un video en el que ofreció disculpas a los mexicanos y reconoció la solidaridad de la gente en su camino hacia Estados Unidos, donde espera que operen a su hija, Brittany, de 11 años, quien es sordomuda.

"Hemos caminado por todo México y hemos recibido mucha ayuda. Tengo todo que agradecerles. Yo he criado a mis hijos con muchos esfuerzos y dándoles frijoles y tortillas", contó. "Nos han dado comida, ropa, medicina, cuando no era su obligación".

Reencontramos a Miriam. Sus palabras sobre la comida en albergue se sacaron de contexto. "Disculpa, estoy muy agradecida con #México. Mi familia somos humildes. He recibido bullying por esas palabras. Sólo quiero pagar tratamiento para mi hija sordomuda" #CaravanaMigrantes pic.twitter.com/1R8UKen2Gf — Aitor Sáez (@AitorSaez10) 20 de noviembre de 2018

Pide disculpas también

La hermana de Miriam se mostró muy preocupada por no saber nada de ella en sus declaraciones publicadas por HuffPost México. En ellas, además, se disculpó a nombre de Miriam, argumentado que todas las personas tienen derecho a equivocarse y recibir una segunda oportunidad.

"De corazón, les pido mil disculpas por todo lo que está sucediendo. Y mi hermana les pidió disculpas y, por favor, tóquense el corazón. Todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Lo importante es que ella rectificó y pidió perdón... Quiero pedirle a los mexicanos que tóquense el corazón, tengan compasión de mi hermana...", dijo Mirna Celaya, antes de romper en llanto.

En el video, Mirna también reproduce el último mensaje de audio que le envío su hermana Miriam, quien había advertido a su familia que era víctima de acoso: "Mi hermana, te quiero mucho. Te amo. Que sea la voluntad de Dios, no la mía ni de nadie, sino la de Él, ¿ok?". El video fue obtenido, según HuffPost México, través de una activista migrante,

"Estoy muy preocupada. Toda mi familia, mi papá está muy preocupado por mi hermana. No sabemos nada de ella ni de las niñas. Ya no sé ni qué pensar. Mi hermana está corriendo peligro por todo lo que ha pasado, lo que ha pasado en las redes, amenazas, todos los memes que han subido de ella, las fotografías. Mi hermana es una persona humilde, no le hace daño a nadie, su único error fue eso que dijo, pero mi hermana pidió disculpas. Pidió perdón. Ellas están corriendo peligro", afirmó.