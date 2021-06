Muere Donald Rumsfeld, exsecretario de Defensa de Estados Unidos y uno de los artífices de la guerra de Irak

EPA

El exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, uno de los principales artífices de la guerra de Irak, murió este miércoles a los 88 años, según anunció su familia.

Bajo el presidente George W. Bush, fue uno de los principales defensores de la "guerra contra el terrorismo" que impulsó ese gobierno.

Las fuerzas estadounidenses lanzaron una campaña en Afganistán después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Y en 2003, Estados Unidos invadió Irak y Rumsfeld defendió abiertamente ese ataque.

Argumentó que las armas de destrucción masiva iraquíes representaban un peligro para el mundo, pero nunca se encontraron tales armas.

Rumsfeld renunció en 2006 en medio de la agitación en el Irak de la posguerra.

Larga carrera política

Durante su carrera que abarca varias décadas, Rumsfeld se forjó una reputación como el mejor informante de Washington y un verdadero sobreviviente político conocido por superar en maniobras a sus enemigos.

Reuters Donald Rumsfeld y George W. Bush.

Pero para sus críticos era agresivo y despiadado, una figura maquiavélica y un arquitecto de la guerra.Uno de sus momentos más memorables de su carrera se produjo en una rueda de prensa de 2002, cuando se le preguntó sobre la falta de pruebas que vincularan a Saddam Hussein con las armas de destrucción masiva, dio una respuesta enredada sobre el concepto de "conocimientos conocidos" y "desconocidos conocidos" ("known knowns" and "known unknowns") al público."Es con profunda tristeza que compartimos la noticia del fallecimiento de Donald Rumsfeld, un estadista estadounidense y devoto esposo, padre, abuelo y bisabuelo", dijo la familia en un comunicado.Rumsfeld murió en su casa en la ciudad de Taos, en Nuevo México.

