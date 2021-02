Muere mujer de 78 años en California poco después de vacunarse contra el covid-19

Una mujer de 78 años murió poco después de vacunarse contra el covid-19 en el condado de Los Ángeles, aunque hasta el momento no hay evidencias de que la vacuna tenga algo qué ver.

El deceso ocurrió el viernes pasado y la familia de la paciente señaló que ella tenía un historial de enfermedad cardíaca, según señaló el doctor Michael E. Morris, director del programa de vacunación Kaiser Permanente, en el sur de California, en una declaración citada por la cadena NBC News.

El medio detalló que la mujer recibió la vacuna de Pfizer alrededor de mediodía del viernes y que mientras estaba en el área de observación, comenzó a quejarse de que no se sentía bien. Cuando el personal médico se acercó a revisarla, perdió el conocimiento. “Los paramédicos comenzaron a darle CPR de inmediato, pero no pudieron reanimarla”, dijo Morris en su declaración.

La causa de muerte no se ha determinado, pero el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles dijo que no hubo indicios de que se tratara de una reacción alérgica o anafiláctica. “La muerte no parece estar relacionada con la vacuna”, insistió, en un correo electrónico, también citado por NBC News.

El esposo de la mujer se vacunó el mismo día y no presentó problema alguno.

Días atrás se reportó el deceso de otra mujer, de 58 años, en Virginia, después de vacunarse con la sustancia de Pfizer, sin que hasta el momento se haya encontrado relación entre ambos hechos.