Mueren varios ancianos en choque entre camión y camioneta que los transportaba en Texas

El Departamento de Seguridad Pública de Texas, en Estados Unidos, reportó este día varios fallecidos, aunque sin confirmar un número exacto, debido al choque entre un camión y una camioneta que pertenecía al Iglesia “First Baptisti New Braunfels”, en el condado de New Braunfels.La noticia fue retomada por la cadena informativa FOX NEWS, quienes señalaron que el Departamento de Policía de Texas todavía se encuentra investigando los detalles para esclarecer los hechos.Según la policía, el camión y la camioneta impactaron de frente, cuando el vehículo de la iglesia apenas salía con 14 ancianos a bordo, rumbo a un campamento espiritual. Según el Sargento Conrad Hein, del departamento de seguridad, todavía no se tiene un número exacto de fallecidos en el aparatoso accidente.“Fue una escena realmente espantosa”, dijo Hein a FOX News. Por su parte, Brad McLean, pastor de la congregación a la que pertenecían los ancianos, dijo que "queremos estar, obviamente, atentos a las familias, ya que sabemos que una de nuestras furgonetas de la iglesia estuvo involucrada en el accidente, sólo seguimos esperando información."Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Pública ha lanzado un número inicial de 7 fallecidos, todos ellos ancianos de la congregación involucrada.