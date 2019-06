Muerte de Edith González: la emotiva carta de despedida de la hija adolescente de la actriz mexicana tras su fallecimiento

Getty Images La popular actriz mexicana de telenovelas Edith González murió víctima de cáncer de ovario.

"Mi mamá fue una persona formidable. Era una excelente madre. Nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo".

Son palabras de la carta de despedida de la adolescente Constanza Creel, hija de la popular actriz mexicana Edith González, que falleció el pasado jueves víctima de cáncer de ovario.

La joven de 14 años es la única hija de la estrella de telenovelas, quien en 2016 fue diagnosticada con uno de los tipos de cáncer más comunes en la mujer.

"De pequeña, me acuerdo que no importaba qué tan cansada llegaba de trabajar. Siempre me daba un beso y, a la mañana siguiente, no le importaba que la levantara a las 6am para jugar", dice en la misiva, que fue leida este lunes por su tío Víctor González durante el programa "Ventaneando" de la cadena mexicana TV Azteca.

El hermano de la actriz, cuya muerte conmocionó no solo a México sino a gran parte de América Latina -muchas de sus casi 40 telenovelas gozaron de popularidad en la región-, también compartió detalles sobre el ingreso en el hospital.

Según González, la familia creía que el malestar de la mujer de 54 años estaba relacionado con "un problema de metabolismo".

"Sentía un leve dolor en la espalda y oclusión intestinal. No podía metabolizar. Pero ella estaba entera. Entró con una sonrisa al hospital ", comentó.

Constanza Creel cumplirá 15 años en agosto próximo. Fuentes cercanas a la familia dijeron que la fallecida tenía planes de hacer una gran fiesta de Quinceañera para la joven.

Su padre es el político Santiago Creel, del cual la actriz estaba divorciada.

"Venciste al mundo con amor"

"Nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo: 'la carta de renuncia de un actor es la muerte'. Y así lo hizo", escribió la joven.

"A ella le encantaba aprender. Casi siempre que íbamos de viaje era mi guía turística. Y, si no sabía, preguntaba y aprendía.

"Me llevó a recorrer todo el mundo: Egipto, Galápagos, París, Londres, Myanmar, Camboya, Vietnam, Tailandia, Perú, Colombia, Canadá, Madrid, para mencionar algunos, al igual que la República Mexicana.

Getty Images Víctor González, hermano de la actriz, leyó la carta durante un programa televisivo transmitido en México.

"Recuerdo también que me enseñaba películas y yo a ella. Y música. Cómo nos echábamos 3.500 veces 'La novicia rebelde', por ser mi película. Cómo le hice ver 'El resplandor' y 'Psicosis', pese a que ella era una miedosa.

"Cuando yo tenía 4 años, mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada 'Doña Bárbara'. Y ella fue Doña Bárbara, la mejor Doña Bárbara.

"Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho, ya hubiera querido ser la mitad de mujerón que fuiste tú , porque a comparación de ella, en lugar de enfrentar al mundo con odio, lo venciste con amor. Te amo, mamá".

Aunque las telenovelas fueron el principal formato que ayudó a popularizar el rostro de la actriz, Edith González también figuró en unas 18 películas y una decena de obras de teatro.

Involucrada en el mundo de la actuación desde su infancia, algunos de los títulos más populares en los que participó son "Los ricos también lloran", "Salomé", "Rosa Salvaje", y "Corazón Salvaje".

Enfermedad "invasiva"

Ella misma había hecho pública su enfermedad cuando fue diagnosticada hace tres años luego de presentar fuertes dolores en el abdomen.

En ese momento compartió que los "tejidos cancerosos" habían sido "retirados en su totalidad".

Durante el mismo programa televisivo, su hermano dijo que los médicos le habían informado a la familia que "había posibilidades" , tras el último ingreso hospitalario de la actriz.

"Dijeron que iban a aplicarle una nueva quimioterapia".

Getty Images La muerte de la actriz conmocionó no solo a México, sino a gran parte de América Latina, donde muchas de sus telenovelas gozaron de popularidad.

El hombre negó la posibilidad de negligencias médicas y dijo que su hermana había estado "en buenas manos".

"En este tipo de cáncer de ovario la recurrencia es sorpresiva e invasiva ", comentó.

Según especialistas consultados por BBC Mundo, el cáncer de ovario es uno de los más difíciles de detectar en etapas tempranas, lo cual tiene un impacto negativo en los niveles de mortalidad.

Si es detectado a tiempo, el 90% de las mujeres logra superarlo.

Sin embargo, ese porcentaje se reduce a un 40 o un 30% si se descubre en etapa avanzada.

