Muerte de George Floyd: Twitter oculta un tuit de Trump por "glorificar la violencia"

"Twitter ha determinado que puede ser de interés público que el tuit permanezca accesible", agrega la red social.

Se trata del último incidente en el conflicto entre la Casa Blanca y la empresa californiana.

El tuit del mandatario estadounidense es sobre los recientes acontecimientos en la ciudad de Minneapolis, EE.UU., que este jueves vivió su tercera noche de protestas tras la muerte de George Floyd, un afroestadounidense que falleció mientras estaba bajo custodia policial.

El presidente amenazó con desplegar la Guardia Nacional, y aseguró que "cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos".

Además, el mandatario llamó "delincuentes" a los manifestantes.

Solamente el segundo tuit del hilo fue ocultado.

La política de Twitter de agregar advertencias, en lugar de eliminar las publicaciones de figuras públicas importantes que incumplen sus reglas, se anunció a mediados de 2019. Pero la red social nunca la había utilizando contra Trump.

Esta acción implica que otros usuarios no podrán darle me gusta, responder a la publicación ni retuitearla, explicó Twitter.

"Aún podrán retuitearla si adjuntan un comentario", agrega.

Este hecho ocurre horas después de que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva destinada a eliminar algunas de las protecciones legales otorgadas a las plataformas de redes sociales.

En concreto, la orden autoriza a los reguladores a evaluar si las redes deberían ser legalmente responsables de lo que publican los usuarios.

El decreto llegó tras días de fuertes críticas de Trump a Twitter, red que etiquetó esta semana como "sin fundamento" dos de los tuits del presidente en los que afirmaba que las papeletas de votación por correo de California para las elecciones presidenciales de noviembre próximo no eran confiables.

Fue la primera vez que Twitter utilizó la herramienta de valoración de hechos y publicaciones de la prensa para contrastar un tuit.

En cuanto al tuit de Trump sobre las protestas por la muerte de Floyd que Twitter ocultó, la red social señaló: "Este tuit viola nuestras políticas con respecto a la glorificación de la violencia basada en el contexto histórico de la última línea, su conexión con la violencia y el riesgo de que pueda inspirar acciones similares el día de hoy".

"Hemos tomado medidas para evitar que otros se inspiren para cometer actos violentos, pero hemos mantenido el tuit en Twitter porque es importante que el público todavía pueda ver el tuit dada su relevancia para asuntos actuales de importancia pública".

We have placed a public interest notice on this Tweet from @realdonaldtrump. https://t.co/6RHX56G2zt