Muerte de George Floyd: el estado de EE.UU. que cambió su bandera tras las protestas por racismo y brutalidad policial

Misisipi era el único estado de Estados Unidos que mantenía un símbolo confederado en su bandera. Pero la situación cambió este martes.

El gobernador del estado, el republicano Tate Reeves, firmó una ley para reemplazar el emblema del estado por uno sin la insignia confederada.

El cambio en la bandera había sido aprobado el domingo en el congreso de Misisipi como consecuencia de la presión por las protestas por racismo y brutalidad policial desatadas tras la muerte de George Floyd.

La bandera confederada fue utilizada originalmente por los estados sureños que lucharon contra la abolición de la esclavitud en la Guerra Civil de EE.UU. (1861-65) y que finalmente fueron derrotados.

Por ello, el emblema confederado es visto por muchos como un símbolo racista. El debate sobre su uso se reavivó recientemente tras la muerte de George Floyd.

Floyd, afroestadounidense, murió el 25 de mayo luego de que un policía blanco le apoyara una rodilla en su cuello durante casi nueve minutos.

La bandera del estado, que incluía la "bandera de batalla confederada" en una esquina, había flameado sobre el capitolio de Misisipi, en la ciudad de Jackson, por 126 años.

"La discusión sobre la bandera de 1894 se ha vuelto tan divisiva como la bandera misma y es hora de ponerle fin", escribió el gobernador Reeves en Twitter el sábado.

"No debemos tener la ilusión de que una votación en el Capitolio es el final de lo que debe hacerse: el trabajo que tenemos ante nosotros es unir al estado", añadió.

The legislature has been deadlocked for days as it considers a new state flag. The argument over the 1894 flag has become as divisive as the flag itself and it’s time to end it.

If they send me a bill this weekend, I will sign it. pic.twitter.com/bf3vyzuObt