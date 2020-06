Muerte de George Floyd: el exsecretario de Defensa James Mattis condena el manejo de las protestas en EE.UU. por parte de Trump

Tras permanecer en silencio desde su salida del gobierno en 2018, el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, lanzó una feroz crítica contra el presidente Donald Trump.

Mattis acusó al mandatario de avivar deliberadamente la división entre los estadounidenses.

"Donald Trump es el primer presidente en mi vida que no trata de unir al pueblo estadounidense, ni siquiera finge intentarlo", escribió Mattis en The Atlantic. "En cambio, trata de dividirnos".

Mattis, quien dijo estar "enojado y horrorizado" por el manejo de Trump de las protestas por la muerte del afroestadounidense George Floyd en Minneapolis, también acusó al mandatario de "abuso de autoridad".

Desde que renunció en 2018, después de que Trump decidiera retirar las tropas estadounidenses de Siria, Mattis había permanecido en silencio hasta que sus críticas a la gestión de Trump fueron publicadas en la revista The Atlantic este miércoles.

En respuesta, Trump publicó una serie de tuits en los que afirmó haber despedido a Mattis.

"No me gustó su estilo de 'liderazgo' ni mucho más sobre él, y muchos están de acuerdo", escribió. "¡Me alegro de que se haya ido!"

Probably the only thing Barack Obama & I have in common is that we both had the honor of firing Jim Mattis, the world’s most overrated General. I asked for his letter of resignation, & felt great about it. His nickname was “Chaos”, which I didn’t like, & changed to “Mad Dog”...