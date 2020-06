Muerte de George Floyd: la muerte de dos hombres negros que aparecieron colgados de árboles en aparentes suicidios que causa indignación en EE.UU.

En medio de una oleada de protestas en contra del racismo en Estados Unidos, dos muertes inicialmente tildadas como suicidios han causado conmoción y desatado interrogantes.

En las últimas semanas, los cuerpos de dos hombres negros, Robert Fuller y Malcolm Harsch, fueron hallados colgados de árboles en dos ciudades del sur de California (EE.UU.).

En los primeros anuncios, las autoridades apuntaron como posible causa de muerte el suicidio en ambos casos, pero ahora han abierto sendas investigaciones.

Esto luego de que las familias exigieran indagatorias tras haber expresado no estar convencidas de que hubiesen sido suicidios.

Unos 80 kilómetros y 10 días separan las muertes de Fuller y Harsch.

Los nombres de Fuller y Harsch resonaron ampliamente en las redes sociales durante el fin de semana y activistas del movimiento Black Lives Matter se unieron a las demandas de sus familiares.

Las características de los incidentes, además, han hecho recordar el terrible pasado de linchamientos de negros en EE.UU. a finales del siglo XIX y durante el siglo XX.

¿Qué se sabe?

Casi a las 4 de la madrugada del pasado miércoles, el cuerpo de Fuller, de 24 años, fue encontrado en las cercanías del ayuntamiento en Palmdale, una ciudad de 150.000 habitantes a una hora al norte de Los Ángeles.

"No había nadie en la escena y los paramédicos encontraron el cuerpo colgado de un árbol", explicó este lunes 15 de junio Daryl Osby, jefe del departamento de bomberos del condado de Los Ángeles.

Un transeúnte que vio el cuerpo contactó a las autoridades.

Se llevó a cabo una autopsia el pasado viernes 12 cuyos resultados están todavía por anunciarse.

"Los reportes iniciales parecían ser consistentes con el suicidio, pero nos pareció prudente retroceder y continuar investigando", dijo Jonathan Lucas, jefe de la Oficina del forense del condado.

Lucas explicó que se habló inicialmente de suicidio por la "ausencia de evidencia" que indicase un posible homicidio.

De acuerdo a las autoridades, en los alrededores del lugar no había sillas ni otros artefactos y solo se encontró "lo que llevaba en el bolsillo y la mochila", explicó este lunes Kent Wegener, a cargo de la unidad de homicidios de la oficina del alguacil.

Wegener detalló que se realizará un análisis forense a la soga, así como un estudio al tipo de nudo para determinar cómo fue hecho. De igual modo, investigarán si "hay material de video de cámaras de vigilancia o de casas" que hayan capturado lo sucedido y revisarán el celular del joven.

Las autoridades dijeron que investigarán también el historial médico de Fuller, quien tenía asignado a un trabajador social del estado, aunque se desconoce el motivo.

El domingo, funcionarios del gobierno de California exigieron que el fiscal general del estado realizara una investigación independiente del hecho.

Según lo dicho este lunes por el alguacil del condado, Alex Villanueva, la fiscalía general "va a monitorear y revisar nuestra investigación".

El funcionario también señaló que el FBI (Buró de Investigaciones Federales) será partícipe de la investigación desde la división de derechos civiles.

El viernes pasado, luego de que se hiciera pública la noticia de su muerte, residentes de Palmdale cuestionaron a las autoridades por haber informado en primera instancia que había sido un suicidio.

"¿Dónde están los videos de las cámaras de vigilancia?", "No confiamos en ustedes", "¿Por qué concluyeron que es un suicidio", interpelaron algunos al alguacil de la ciudad en medio de una tensa conferencia de prensa.

https://www.facebook.com/225878210840024/videos/2626628357559412

El sábado, la hermana de Fuller habló desde la plaza donde ocurrió el incidente y en el que se reunieron centenares de manifestantes.

"Queremos saber la verdad de lo que realmente sucedió. Robert era un buen hermano menor. Y es como si todo lo que nos han dicho no está bien… Escuchamos una cosa y luego otra, y solo queremos saber la verdad", reclamó Diamond Alexander.

"No tiene sentido… mi hermano no tenía tendencias suicidas", dijo.

Diamond Alexander is Robert Fuller’s middle sister. She says that he “was a good little brother to us. Everything that they’ve been telling us has not been right...my brother was not suicidal.” At #JUSTICEFORROBERTFULLER rally. pic.twitter.com/z3FY69NAo3