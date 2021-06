Muerte de McAfee sorprendió a su familia, juez ordena autopsia

MADRID (AP) — Un juez español ha ordenado que se realice una autopsia de los restos de John McAfee, el pionero de los antivirus, promotor de las criptomonedas y político ocasional que murió en la celda donde aguardaba su extradición a Estados Unidos para responder a cargos de evadir millones de dólares en impuestos.

Una vocera de la corte en Cataluña dijo el jueves que un equipo forense tendría que realizar pruebas de toxicología en el cuerpo de McAfee para determinar la causa de muerte, cuyos resultados se conocerían en “días o semanas”.

Las autoridades han dicho que todos los indicios en la escena apuntan a que el magnate de 75 años murió por su propia mano.

La investigación judicial está a cargo de un tribunal en Martorell, una población al noroeste de Barcelona que tiene jurisdicción sobre la cárcel donde murió McAfee. La vocera habló bajo la condición reglamentaria de anonimato.

El abogado español de McAfee, Javier Villalba, dijo que la muerte del empresario sorprendió a su esposa y otros familiares, y añadió que llegaría “hasta el fondo” de la muerte de su cliente.

“Esto ha sido un jarro de agua fría muy fuerte para la familia y para la defensa, porque la extradición no iba a ser inmediata”, dijo Villalba a The Associated Press el jueves. “Nadie esperaba eso, no se había despedido de su mujer”.

Villalba dijo que no tenía indicios de algún delito, pero atribuyó la muerte a “la crueldad del sistema” por mantener preso a un hombre de 75 años por delitos económicos no violentos después que los jueces se negaron a otorgarle la libertad bajo fianza.

“Hemos conseguido anular siete los 10 cargos, ¿y aun así sigue siendo esa persona tan peligrosa que se piensa fugar de España?”, dijo el abogado. “Si soy una eminencia mundial, ¿dónde me voy a esconder?”

La Audiencia Nacional española el lunes falló a favor de la extradición de McAfee a Estados Unidos para responder a cargos de evadir más de 4 millones de dólares en impuestos en los años fiscales 2016 a 2018. El juez desestimó siete de los 10 cargos iniciales del acta de acusación.

Villalba dijo que McAfee se enteró del fallo el mismo lunes y que su equipo defensor preparaba con él una apelación.

Una fuente penitenciaria dijo a la AP que McAfee compartía una celda en la prisión Brians 2 donde se encontraba en detención preventiva desde octubre, cuando lo arrestaron bajo una orden de Estados Unidos, pero que en el momento de su muerte estaba solo.

Los fiscales en Tennessee lo acusaron de no declarar ingresos de la promoción de criptomonedas mientras trabajaba como asesor, honorarios de conferencias y de la venta de los derechos de su biografía para un documental. Los cargos conllevaban una pena de hasta 30 años de prisión.

A principios de los 90, el empresario nacido en Gran Bretaña vendió su participación en la empresa de antivirus que lleva su nombre. En dos ocasiones se postuló de manera independiente como candidato a presidente de Estados Unidos.

En sus declaraciones públicas, McAfee hablaba frecuentemente de su afición a las drogas y las armas de fuego. Algunas de sus acciones le provocaron problemas legales más allá de Tennessee, en Centroamérica y el Caribe. En 2012 se lo buscó para interrogarlo en relación con el asesinato de su vecino en Belice, pero no lo acusaron de delito alguno.