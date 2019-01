Mujer en estado vegetativo por 14 años da a luz un bebé; investigan abuso sexual

La policía de Phoenix, en el estado de Arizona, está investigando un posible abuso sexual en un centro de cuidados a largo plazo, después de que una paciente en coma quedó embarazada y dio a luz recientemente, informa Family TV de Arizona, en una investigación realizada por , y

Varias fuentes reportaron a Family TV de Arizona que la presunta víctima ha sido paciente en el centro Hacienda HealthCare, que está cerca de la calle 16 y la avenida South Mountain, durante al menos una década, después de que un incidente de casi ahogamiento la dejó en estado vegetativo.

Esa mujer dio a luz a un niño el 29 de diciembre pasado.

"Ninguno de los miembros del personal sabía que estaba embarazada hasta que dio a luz", dijo una fuente familiarizada con la situación.

"¿Cómo se les advirtió sobre el hecho de que iba a estar de parto?", preguntó la reportera Briana Whitney.

"Por lo que me han dicho, que ella estaba gimiendo. Y no sabían qué estaba mal con ella", dijo la fuente. "Había una enfermera que estaba allí, y por lo que he oído, ella es la que dio a luz al bebé".

"¿Qué se sabe del bebé?", preguntó Whitney.

"Por lo que sé, el bebé está vivo y el bebé está sano", dijo.

La fuente dice que la paciente necesitaba atención las 24 horas del día y muchos tendrían acceso a su habitación.

"¿No tenía forma de defenderse en este tipo de situación?", preguntó Whitney.

"No. Ninguno en absoluto. Ni siquiera es capaz de comunicar el hecho de que estaba embarazada", dijo.

La fuente dijo que la instalación ha cambiado el protocolo esta semana.

"Me dijeron que a partir de ahora, si un personal masculino necesita ingresar a una habitación femenina, deben traer a una empleada con ellos", dijo.

"¿Y por lo que usted sabe que es una nueva política?", preguntó Whitney.

"Sí", dijo ella.

Los investigadores de varias agencias no dicen casi nada sobre el caso, pero sabemos que en algún momento de la primavera o el verano, alguien agredió sexualmente a una mujer que estaba en un estado vegetativo persistente y quedó embarazada.

Fundada como Hacienda de Los Ángeles en 1967, Hacienda HealthCare se describe a sí misma en su sitio web como ?el proveedor líder de atención médica especializada y servicios sociales para bebés, niños y adultos jóvenes de Arizona que son médicamente frágiles o enfermos crónicos, incluidos aquellos con discapacidades del desarrollo.

La organización dice que ofrece docenas de programas y servicios a través de varias entidades sin fines de lucro.

Según su sitio web, Hacienda HealthCare atiende a más de 2,500 personas en todo Arizona cada año. La instalación cuenta con 74 camas certificadas.



