Mujer lesbiana anuncia su compromiso a toda su familia homófoba y su texto se hace viral

Kate Stanley comunicó a su familia que era lesbiana cuando tenía 18 años. Primero a sus padres, luego a sus hermanos. Más tarde a sus, tías y tíos del lado de su madre y finalmente del lado de la familia de su padre.

"Mis padres fueron increíbles", le contó a Bored Panda. "Mis hermanos no pestañearon. Mis tíos y tías del lado de mi madre lo tomaron con calma. El lado de la familia de mi padre no dijo mucho en ese momento".

"Desde que salí del armario y fui abierta sobre mi sexualidad, parece que incluso los miembros de la familia que no están de acuerdo con mi sexualidad prefieren hacer pequeños comentarios en lugar de tener una conversación conmigo".

Sin embargo, Kate se comprometió recientemente y pensó que tendría una conversación con su familia que sentía necesitaba tener. Si no era en persona, por redes sociales. De una u otra forma tenía que suceder.

Cuando anunció la gran noticia en sus redes sociales, Kate dejó claro que no cedería ante el temor de ser condenada por otros, aunque fueran familia. Celebraba el amor con todo su corazón y lo quería compartir con quien lo viera igual que ella.

Las valientes y hermosas palabras de Kate se hicieron virales al instante, y muchas personas felicitaron a la feliz pareja.

Kate conoció a su prometida en el trabajo. "Cuando la vi por primera vez, pensé que estaría casada con hijos, así que fue una verdadera sorpresa no solo que estuviera soltera, sin hijos, sino que también fuera lesbiana", explicó.

Poco a poco comenzaron a hablar. “Fue como ganar la lotería. Cuando estaba con ella, siempre había una sensación de familiaridad. Las cosas encajan sin esfuerzo y de forma natural. No fuimos a citas, de verdad. Simplemente comenzamos a existir juntas. Hay tantos momentos importantes para mí, pero creo que lo que la hace ´la única´ para mí no es un momento, sino cada mañana, despertando al darse cuenta de que la elijo. La elijo todos los días. La elijo sobre todas y cada una de las cosas. Seguiré eligiéndola y esa es la decisión más fácil del día para mí".

Kate y Brooke todavía no han hecho planes para la boda. "Durante toda nuestra relación, Brooke me dijo que no quería una boda y cuando propuso matrimonio, ¡estaba convencida de que no tenía ninguna razón para planear una boda! ¡Ahora estoy comprometida con la mujer más maravillosa sin absolutamente ningún plan en acción para casarme con ella!".

Están planeando comenzar su viaje para convertirse en una familia en el nuevo año y eso es lo más importante para ellas, que cada día se sienten más unidas.



