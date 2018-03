Muñecas sobre carbón evocan a niñas muertas en Guatemala para pedir justicia

Lee también

Muñecas de plástico quemadas y tendidas sobre una superficie de carbón intentaron hoy recordar a la treintena de niñas fallecidas por un incendio de menores mientras la sociedad clama por justicia para las jóvenes.Usac es Pueblo -el bloque estudiantil de la estatal Universidad San Carlos- y la organización Proyecto 44 realizaron este jueves este acto de protesta enfrente a la Casa Presidencial, en la zona 1 de la capital, para llorar por las víctimas y expresar su repudio por esta tragedia.Julia Silvestre, de Usac es Pueblo, explicó a Acan-Efe que esta iniciativa es para denunciar que "Guatemala no es un hogar seguro, haciendo ver la irresponsabilidad de las autoridades frente a una situación que se había dado. Era una bomba que iba a estallar y las autoridades no hicieron nada". Al menos 32 niñas fallecieron y otras tantas permanecen hospitalizadas con quemaduras de hasta cuarto grado tras un incendio registrado ayer, miércoles, en el Hogar Virgen de la Asunción cuando protestaban por los abusos sexuales y físicos que sufrían."Esto hace evidenciar que para el Estado la niñez y la juventud no es una prioridad. Los niños estaban bajo la custodia del Estado y éste no respondió. Estamos indignados y queremos Justicia", proclamó Silvestre.En el refugio, ubicado en el municipio capitalino de San José Pinula, hay internados 748 menores de ambos sexos, aunque su capacidad es de 400, y entre ellos además de pequeños huérfanos o víctimas de violencia también están recluidos algunos acusados de pertenecer a pandillas o de delitos criminales, según denunciaron los familiares.El Gobierno de Guatemala ordenó la destitución del director del centro, decretó tres días de luto y reconoció que la tragedia se pudo haber evitado, aunque responsabilizó de ello a las autoridades judiciales por no autorizar el traslado de los menores más problemáticos a otros centros.Mientras la sociedad sigue expresando su repulsa, en la Plaza de la Constitución hay una pancarta tendida sobre el suelo en la que se puede leer "19 Niñas muertas, ni una menos", rodeada de velas.