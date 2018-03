¿Murió un bebé por el uso de Vick VapoRub?

Lee también

Un mensaje que se viralizó en Facebook alega que un bebé de 2 años murió después de que su madre lo frotó en la piel con Vick VapoRub, pero el fabricante y las autoridades de Estados Unidos y México dicen que no tienen registros de tal muerte.Mensajes compartidos por varios sitios web, incluyendo smag31.com y naij.com, en los dos últimos meses hacen referencia a una madre mexicana que frotó con el ungüento a su hijo enfermo, en el cuerpo y debajo de la nariz, para ayudarle a respirar. El mensaje dice que el bebé murió después debido a una inflamación del tracto respiratorio. La historia dice que la muerte se debió al alcanfor que tiene el ungüento para aliviar la tos.La historia no identifica a la madre, el bebé ni el lugar de la muerte. Versiones parecidas de la historia han sido publicadas en años anteriores, algunas haciendo referencia a una mujer llamada Elena, que trabaja en una tortillería.La portavoz de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Andrea Fischer, dijo que hicieron una búsqueda en su base de datos hasta 1968, pero que no hallaron muertes de niños que habían usado VapoRub. Consumidores o profesionales de salud pueden reportar reacciones adversas al medicamento de manera voluntaria, agregó.La oficina que representa la Secretaría de Salud de México dijo que tampoco tenía archivos de ninguna muerte causada por VapoRub.Velvet Gogol Bennett, portavoz del manufacturador de VapoRub, Procter & Gamble Co., dijo que la empresa con sede en Cincinnati ha investigado los alegatos de la historia pero que nunca recibió ninguna notificación de ninguna autoridad local, hospital, doctor u "organización oficial noticiosa de ninguna parte del mundo".VapoRub contiene dosis bajas, aprobadas por el gobierno, de alcanfor. La etiqueta advierte que no se debe de usar VapoRub en niños de menos de 2 años y agrega que el ungüento no debe de ser aplicado cerca de la boca ni en las fosas nasales. Procter & Gamble Co. también vende Vick BabyRub, para infantes de tres o más meses, que no contiene alcanfor.