Museo 9/11 de Nueva York agrega exhibición sobre la captura de Osama bin Laden por FBI y CIA

Una réplica de las huellas digitales que confirmaron la muerte del terrorista Osama Bin Laden es parte de la nueva exhibición del Memorial Museo 9/11, construido donde sucedió el ataque terrorista en 2001 en Nueva York.

"Revealed: The Hunt for Bin Laden" no se concentra en el líder terrorista ejecutado en 2011, sino cuenta la historia de los hombres y mujeres que se comprometieron a encontrarlo desde sus atentados a embajadas de EEUU a finales del siglo pasado.

"Queríamos asegurarnos, con esta exhibición, de que todos conocieran la parte media de la historia", dijo a Fox News Jonathan Alger, diseñador de la exhibición. "Todos sabemos el comienzo de la historia. Todos sabemos el final de la historia. Pero lo que no sabemos es todo el tiempo que pasó entre el ataque del 11 de septiembre y la detención de Bin Laden al final".

La mitad de la historia se desarrolla con más de 60 artefactos y réplicas que han sido desclasificados por el FBI y la CIA. Incluyen un IED (explosivo) real de Afganistán, un manual de suicidio dado a los seguidores de Bin Laden, así como esposas que pertenecían al asesinado oficial de policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York, Donald James McIntyre, recuperadas por un compañero que sobrevivió a los ataques de 2001 y juró usarlas en su honor.

"En realidad, en otra parte del mundo, él colocó esas esposas en un operador de Al Qaeda", dijo Alger.

Lo más destacado de la exhibición es el modelo real del complejo de Bin Laden en Abbottabad, Pakistán, que los miembros del Equipo SEAL de la Armada 6 entrenaron y estudiaron en los meses previos a la redada que lo mató en mayo de 2011.

La exhibición abrirá al público el 15 de noviembre.



