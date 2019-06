Naasón es un enfermo y demente, dice fiscal de California

Las autoridades de Los Ángeles buscan a más víctimas de Naasón Joaquín García, líder de la asociación religiosa La Luz del Mundo, detenido el lunes y a quien se le fijó una fianza de 50 millones de dólares para evitar que sus feligreses logren reunir el monto y él pueda huir de Estados Unidos.

En conferencia de prensa en Sacramento, el fiscal general de California, Xavier Becerra, confirmó que por el momento han sido identificadas tres menores de edad y una adulta como presuntas víctimas de Joaquín García, a quien tachó de “demente”: “Es más que una persona enferma, esto es un demente (…) Jugar con las mentes de padres de niños de 14 años, eso no es ser un líder religioso”, afirmó.

Becerra se refirió a García varias veces como “enfermo”.

Ninguna ley de California, ninguna ley humana y ciertamente ninguna ley divina permitiría que ocurriera lo que Naasón Joaquín García presuntamente hizo en este caso contra niñas y otros”, dijo.

Un juez fijó el miércoles en 50 millones de dólares la fianza para el mexicano acusado de abuso sexual a menores, acoso, tráfico humano, pornografía infantil y extorsión, entre otros delitos.

Becerra explicó ayer que se decidió establecer ese monto, que según él podría ser el máximo establecido en todo el condado, y no 25 millones como se propuso en la demanda por temor a que los feligreses pudieran reunir la cantidad requerida y Naasón, llamado El Apóstol, pudiera salir libre y huir no sólo del estado, sino también del país para evadir a la justicia. La iglesia asegura contar con al menos un millón de seguidores en todo el mundo.

Medios estadounidenses informaron que la decisión se tomó tras ser cateada una casa deNaasón en Los Ángeles, valuada en más de mil millones de dólares, y en la que la policía incautó diversas cajas y objetos que resguardaron en vehículos.

Además del líder de la asociación religiosa La Luz del Mundo, fueron detenidas Susana Medina Oaxaca, de 24 años, y a quien se fijó una fianza de 5 millones de dólares; ella fue capturada junto con Naasón en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando llegaban de México. En el condado de la ciudad la policía arrestó a Alondra Ocampo, de 36 años, y cuya fianza fue fijada en 25 millones de dólares. Además, hay una mujer fugitiva, Azalea Rangel. En total, los cuatro son acusados de 26 delitos sexuales.

Las cuatro víctimas mencionadas son del condado de Los Ángeles; las menores son hijas de feligreses, y la mujer adulta también formaba parte de La Luz del Mundo. El acusado habría forzado a las víctimas a realizar actos sexuales con él diciéndoles que rehusarse a su solicitud sería ir contra Dios, dijeron las autoridades.

“Uno no le hace eso a niños [y] a adultos. Uno no se oculta detrás de algún velo religioso”, dijo Becerra, quien hizo un llamado para que si hay más víctimas o testigos del proceder de Naasón, denuncien.: “Quién sabe cuántas víctimas más hay. Es difícil de creer que sólo sean cuatro. Aquí hay un patrón”. Por ello, dijo que “si usted es un sobreviviente de abuso en este caso en particular o si tiene información sobre conducta inapropiada de cualquier persona involucrada en este caso, queremos escucharlo”.

El fiscal aseguró que existe “evidencia sólida” en contra de los acusados y añadió que las investigaciones continúan. La pesquisa se inició “porque lanzamos un sitio de internet donde personas que tenían información sobre casos de abusos sexual contra personas en organizaciones religiosas, sacerdotes, etc, podían reportar estos incidentes con la confianza de que iba a ser información privada” y desde allí se recibió información “creíble” sobre los abusos perpetrados por el líder de La Luz del Mundo.

Finalmente, Xavier Becerra indicó que la próxima comparecencia de los acusados tendrá lugar el lunes.