Nala, la perra de Emiliano Sala, estuvo durante horas en la puerta del velatorio

Un amor que no necesita explicaciones. Nala, la perra de Emiliano Sala, también se despidió del joven de 28 años. En las redes sociales trascendieron varias fotos de la mascota del exfutbolista argentino en las afueras del club San Martín de la localidad santafecina de Progreso, donde el sábado fueron velados los restos del exjugador, fallecido en un accidente el 21 de enero, cuando se trasladaba en una avioneta de Nantes a Cardiff, donde iba a continuar su carrera.

Ahí, Nala estuvo durante horas y horas acompañando, a su manera, a su amigo.

Nala, despidiendo a su compañero de vida. Emiliano �� #Juezcentral pic.twitter.com/YTE77Zep55 — Juez Central (@Juezcentral) February 17, 2019

Nala fue adoptada por la familia de Emiliano y fue por ese motivo que ya se encontraba en Progreso. Lo que sorprendió a todos fue que haya estado toda la tarde en la entrada del club. Ella estuvo de alguna forma hasta el último minuto con él, hasta que fueron trasladados los restos en un cortejo fúnebre hacia Santa Fe, donde fueron cremados.

Emiliano compartía los días con su mascota desde septiembre de 2015, cuando el futbolista la adoptó al trasladarse a Nantes, Francia.

Nala esperando a Emiliano Sala, el jugador argentino que desapareció el 21 de enero y que ayer se confirmó su muerte. pic.twitter.com/C0ARCrj7C8 — Berna. (@BernaZamora) February 8, 2019

La tristeza de un pueblo

Aunque desde las 7.30 del sábado, cuando se abrieron las puertas, prácticamente todos los vecinos -despacio, sin montoneras ni largas filas- pasaron por el club, después de las 13 hubo un regreso masivo de gente. Los chicos y jóvenes con la camiseta roja y negra, la de San Martín. Es la que Emiliano usó desde sus inicios hasta los 15 años, cuando emigró a Córdoba.

En el gimnasio, detrás del féretro había una cruz, y a los costados dos fotos. Un primer plano de Emiliano con la leyenda "tu legado será eterno" y, la otra, su imagen con la camiseta amarilla del Nantes gritando un gol. Decenas de coronas fúnebres y centenares de ramos de flores chicos que la gente iba llevando se acomodaron en el polideportivo a lo largo de la jornada.

Desde Nantes llegaron Nicolas Pallois, defensor y mejor amigo de Emiliano, y el secretario general del club, Loïc Morin. Por el Cardiff estuvieron el entrenador Neil Warnock y el director general Ken Choo. Ingresaron por el lateral y compartieron el espacio del polideportivo reservado para los más íntimos. También hubo representantes del Bordeaux y su amigo de toda la vida, el jugador Valentín Vada que está en el Saint Etienne. Su papá, Marcelo, fue el técnico que los llevó a los dos.

Choo afirmó que estuvo con la madre y la hermana de Emiliano, quienes lo conmovieron con su "fortaleza. Emociona ver este Pueblo que siguió a Emiliano desde los cuatro años hasta hoy. Es muy triste esta tragedia". "Ya está, lo estamos despidiendo. Pero hay que investigar. No puede quedar así. Lo dejaron solo, no lo cuidaron. Subió a un avión con un piloto sin los papeles que tenía que tener. Me hago cargo de lo que digo. Lo tendría que haber acompañado el representante. ¿Dónde estaba el representante? Le tendría que haber dicho que esperara un día, que descansara, organizar. Era una muerte evitable", repite Martín Gatti, primo de Emiliano.