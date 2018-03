Nayib Armando Bukele, de clonar diarios a insultar a EPN

San José.- “Bruja”, le gritó el político salvadoreño Nayib Armando Bukele Ortez alcalde de San Salvador, a su compatriota Xochitl Marchelli Canales —síndica del gobernante y ex guerrillero e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)— y, enfurecido y sin control, le lanzó una manzana en una sesión del municipio en septiembre de 2017.

“Tomá, llevate la manzana para tu casa, bruja”, espetó a su todavía compañera de partido que se negó a apoyarle en un proyecto urbano, en un suceso que alimentó una cuestionada reputación que cosechó en los últimos ocho años y que, ahora como candidato presidencial, creció con su sorpresivo ataque al presidente de México, Enrique Peña Nieto, al calificarle de “imbécil”.

Sin título universitario y empresario exitoso, Bukele provocó el interés de los salvadoreños por violencia contra una mujer, negocios familiares con recursos públicos, difamación, embargo por deudas, nepotismo, presunto financista de una red que clonó las páginas digitales de dos diarios salvadoreños o comprar cuentas falsas para sus redes sociales de internet.

Un hecho crucial le marcó para siempre. El periódico La Prensa Gráfica, de los principales de El Salvador, publicó el 7 de julio de 2015 que el estatal Tribunal de Ética de ese país denunció que Bukele empleó a familiares suyos (nepotismo) en la alcaldía, a lo que el alcalde replicó que los contratos nunca riñeron con la ética, ya que tampoco significaron pago de salarios porque fueron “ad—honorem”.

Al día siguiente, el rotativo sufrió un ciberataque y su edición en internet fue clonada con información falsa. El Diario de Hoy, otro matutino salvadoreño, reportó ataques similares.

La pericia informática oficial señaló en 2016 a Bukele como “autor intelectual y financista de los ciberataques”.

Futuro. Nacido el 24 de julio de 1981—tiene 36 años—y casado en 2014 con la salvadoreña Gabriela Rodríguez, Bukele fue un novato con un aparente brillante futuro en ruta a la presidencia de El Salvador. Postulado por el FMLN, de mayo de 2012 a mayo de 2015 fue alcalde de Nueva Cuscatlán, municipio adjunto a la capital, y de inmediato pasó a alcalde de San Salvador.

Pero ahora es un político salvadoreño más cuestionado por presunta corrupción y, en su caso, por misoginia, abuso de poder y otros cargos.

A su historial añadió que el sábado, en acto en el norte de El Salvador, insultó a Peña Nieto y adujo que “básicamente es un imbécil” creado por los medios de comunicación.

Aunque la cancillería México alegó el miércoles que la agresión verbal está “fuera de lugar para alguien que aspira a gobernar en un país amigo de los mexicanos”, el alcalde ratificó ayer en su cuenta de Twitter lo que afirmó el sábado: “A todos mis amigos mexicanos que me están invitando a caguamas, tequila Don Julio, Patrón, tacos y me están ofreciendo hospedaje en sus casas. Si es en serio, me voy unos días a ese hermoso país y de paso les llevo unas pupusas (comida típica salvadoreña). Por cierto, sigo pensando lo mismo de Peña Nieto”.

Así siempre alimentó su reputación. Pero en apuros políticos, debió crear un partido—Nuevas Ideas—para luchar en 2019 por ser presidente de El Salvador, ya que el FMLN le expulsó en octubre de 2017 porque nunca le perdonó el ataque a Marchelli, por tirarle una manzana y gritarle “bruja”.