Nicaragüenses realizan protesta contra Ortega frente a sede de ONU en Nueva York

Al menos 300 nicaragüenses se manifestaron hoy frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega, a quien calificaron de "asesino" y "dictador".

El "plantón" de protesta fue convocado por el Comité S.O.S Nicaragua New York/New Jersey, después de que se anunciara la participación de Ortega en la Asamblea General este miércoles, cuya asistencia fue posteriormente cancelada.

Foto: Jorge Agobian, VOA

Envueltos en banderas azul y blanco de Nicaragua y portando globos del mismo color, los manifestantes ovacionaron a los jóvenes estudiantes Lesther Alemán y Jean Carlos López, que llegaron a Estados Unidos tras huir de su país, donde habían recibido amenazas deácaptura.

"Nicaragua no está normal, está en crisis. Tenemos cientos de muertos yáde presosáy los estudiantes son perseguidos. Daniel Ortega es la raíz de la inestabilidad en el país", dijo Alemán, quien cobró notoriedad por increpar al gobernante a "rendirse" en la primera sesión del diálogo nacional en mayo pasado.

El líder universitario de 20 años y estudiante de periodismo afirmó que la crisis que estalló hace cinco meses "necesita una solución cuanto antes" y dijo que eso pasa por la salida de Ortega del poder.

"No nosávamos a rendir yávamos a seguir en las calles. Daniel Ortega tiene sus horas contadas", exclamó por su parte Jean Carlos López, estudiante de ingeniería que permaneció atrincherado enála Universidad Politécnica (Upoli) durante las protestas de abril.

Al mítin asistió también la pacifista y actriz nicaragüense-estadounidense Bianca Jagger, directora de la Fundación Jagger para los Derechos Humanos.

Foto: Jorge Agobian, VOA

Norma Castillo, activista del comité, dijo a dpa que en el lugar se congregaron unas 600 personas.

Algunos asistentes portaban rótulos en los que clamaban "Libertad para Nicaragua" y "Prisión para Ortega".

"Daniel no es presidente, Daniel es delincuente", coreaban otros de los manifestantes. El Gobierno de Nicaragua no ha confirmado si el ex guerrillero de 72 años asistirá a la Asamblea General de la ONU.

Tampoco figura en la agenda de oradores ningún representante del país. La crisis en Nicaragua estalló con una protesta estudiantil el 18 de abril y se multiplicó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares contra manifestantes civiles.

Aunque el Gobierno reporta 200 víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA registra 320 y la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH, independiente) asegura que el conflicto ha dejado 512 muertos y más de 4,000 heridos.