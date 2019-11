Nikki Lilly, la youtuber con una malformación en el rostro que será premiada en los BAFTA: "Me han dicho fea tantas veces que casi soy inmune"

A la estrella de YouTube Nikki Lilly, de 15 años, no la detienen las fuertes críticas a su apariencia física. A su corta edad ya entrevistó a una primera ministra, ganó el certamen Junior Bake Off e interpretó una versión en ukulele de Here Comes the Sun que habría enorgullecido a George Harrison.

Además será reconocida oficialmente en los British Academy Children's Awards el próximo mes, donde se convertirá en la ganadora más joven de un Premio Especial BAFTA.

Con tantos logros alcanzados, el que los trolls en redes sociales la llamen "fea" no logrará arruinar su día.

Estimulo de confianza

A la edad de 6 años, la youtuber fue diagnosticada con una malformación arteriovenosa, una condición médica potencialmente mortal que comenzó a afectar su apariencia física y a causarle graves problemas de salud.

Dos años después, como una forma de hacer frente a los cambios repentinos, comenzó a publicar videos de sí misma en YouTube. Inicialmente tenía la sección de comentarios desactivada y descubrió que hacer que los videos realmente la ayudaron a aumentar su confianza.

Getty Images La adolescente participó en el plan de acción nacional para abordar el ciberacoso en la sede de Google y YouTube en Londres.

Ahora, siete años después, más de un millón de seguidores visitan regularmente su canal en el que realiza tutoriales de maquillaje, además de hablar sobre el acoso cibernético y, en general, de su vida como un "adolescente promedio".

Nikki, que se ha sometido a más de 40 operaciones, dice que también aprendió mucho sobre ella y otras personas en el camino.

"Tan pronto como pones tu vida en internet te expones al mundo entero", dijo este jueves en el programa Victoria Derbyshire de BBC Two. "Así como recibes cosas buenas recibes cosas malas".

"Incluso a la chica o al chico más atractivo del mundo le va a pasar esto.

El poder de las palabras

"Cuando comencé había muchos comentarios de 'eres fea', fea es una palabra muy común", relata Nikki Lilly.

"En aquel entonces me afectaban mucho más esos comentarios porque mi confianza era mucho más baja de lo que es ahora, y se ha construido a través de videos".

Los comentarios negativos son tan frecuentes que casi la han vuelto inmune, afirma la youtuber.

"Eso no quiere decir que no me afecte, pero me he dado cuenta de que la gente que comenta cosas horribles, con ese tipo de acciones habla mucho más sobre ellos que de mí", señala Lilly.

"Es bastante triste y cobarde que sientan la necesidad de publicar cosas horribles hacia otra persona porque están muy tristes en sus vidas y piensan 'oh, si soy malo con esta persona, espero sentirme mejor conmigo mismo y mi vida deje de ser infeliz".

Autoestima en ascenso

Su carrera televisiva comenzó en 2016 cuando fue coronada ganadora del Junior Bake Off de CBBC, y en el mismo año recibió el premio Child of Courage en los Pride of Britain Awards.

Desde 2018, ha presentado su propio programa de CBBC, Nikki Lilly Meets... con entrevistas a influyentes figuras como la entonces primera ministra Theresa May y el líder laborista Jeremy Corbyn.

Bafta anunció que a Nikki Lilly le van a otorgar el más alto honor en los Children's Awards.

BBC Nikki Lilly ganó el certamen Junior Bake Off.

Helen Blakeman, presidenta del comité de niños de Bafta, cree que Nikki es "pionera en su generación".

"Estoy muy contenta de ver el trabajo de Nikki y su valentía sobresaliente y el mensaje de esperanza que ha extendido a tantos otros jóvenes, para ser reconocida de esta manera", dijo en un comunicado.

"Ser tú misma"

La vida de Nikki ha sido el tema central de dos documentales de My Life de CBBC; primero en 2016 con Born to Vlog, que fue nominado a los premios Bafta y ganó un premio internacional Emmy Kids, y nuevamente en 2018 con I Will Survive.

Si bien utiliza su plataforma de vlogs para difundir "mensajes positivos", también es muy consciente de las presiones sociales y las trampas que acompañan a sitios como YouTube, Instagram y Twitter, así como las cosas buenas.

"Aunque me veo diferente, he tratado de no cambiar lo que soy", explicó.

"Hoy en día vivimos en este mundo maquillado en las redes sociales, y los niños siempre están sujetos a imágenes glamorosas de lo que creen que es la realidad, y las redes sociales no son realidad. Creo que es tan importante ser uno mismo porque, ¿por qué deberías ajustarte a los modelos preestablecidos?", agregó.

"Todos somos diferentes y todos somos únicos, y si viviéramos en un mundo en el que todos lucieran iguales y actuaran igual y todos tuvieran los mismos gustos, sería un mundo realmente aburrido".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=chiWVxreqhU

https://www.youtube.com/watch?v=bXK31IpSnLQ