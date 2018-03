Niña de 11 años fue abusada sexualmente por sus compañeros de escuela

Lee también

Una niña de 11 años de edad fue abusada sexualmente por uno de sus compañeros, de 12 años de edad, en colaboración con otro, de tan solo 13 años. El suceso se produjo el pasado lunes en Medellín, Colombia, donde las autoridades policiales y la Secretaría de Educación han comenzado a trabajar para esclarecer los hechos y tomar medidas preventivas, según informó CNN.Los hechos ocurrieron al oriente de Medellín, en un barrio menor donde, según las investigaciones policiales, la menor salió de clases acompañada de sus dos compañeros, quienes la llevaron por un callejón solitario y abusaron sexualmente de ella. Según Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación de Medellín, el caso ha conmocionado a la comunidad educativa y a la sociedad colombiana por todas las implicaciones que involucra.“La niña salió del colegio después de su jornada escolar con dos compañeros y en un lugar ‘solo’ afuera de la institución se produjeron los hechos”, dijo Patiño, que añadió que según información de Medicina Legal, que son los competentes, “parece que se consumó el hecho y uno de los compañeros abusó de la niña”. Patiño también aseguró que este caso no tiene precedentes en la ciudad y por ello trabajan en programas de prevención desde la Alcaldía para evitar que estas situaciones se presenten.De igual forma, confirmó que la secretaría de Educación de Medellín hizo el primer acompañamiento tanto a la menor como a su familia y remitió el caso posteriormente a otras instituciones como Policía de Infancia y adolescencia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Medicina Legal, entre otros.“Hasta ahora no habíamos tenido un caso como estos. Nosotros rechazamos este tipo de hechos y por eso tenemos en la Alcaldía una serie de programas que se denominan entornos protectores en los que trabajan sicólogos y pedagogos que están acompañando permanentemente las instituciones para prevenir que hechos lamentables como estos sucedan en Medellín o en cualquier parte del país”, dijo el secretario de Educación.Por su parte, Ana María Ferguson, directora de protección del ICBF, entidad que se encarga de la protección de los menores, comentó que estos casos de abuso sexual de menores contra otros menores son casos “esporádicos”, pues la mayoría de casos de violencia sexual que se presentan en el país son de adultos contra menores. La niña presuntamente abusada está siendo acompañada por un grupo de sicólogos y pedagogos para que pueda volver al contexto educativo, según el secretario de Educación.“El enfoque que se le debe dar para su atención viene dado en comprender cuáles son esos factores de riesgo y cuáles fueron posiblemente los contextos violentos o cercanos a la ilegalidad que dieron lugar a que ocurriera esta situación”, dijo la funcionaria del ICBF.El secretario de Educación dijo que los menores fueron remitidos a la comisaría de familia y al ICBF, instituciones en las que los menores tendrán que pasar por un proceso formativo en el que revisarán lo que sucede al interior de sus hogares y de acuerdo a eso "se toman determinaciones como llevarlos a hogares sustitutos o a procesos de adopción”.Los tres menores fueron trasladados a otros centros educativos de la ciudad, según informó Cablenoticias. El secretario de Educación de Medellín instó a los padres de familia a estar atentos de sus hijos para evitar que otros casos como estos se presenten no solo en la ciudad, sino en toda Colombia.