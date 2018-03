Niña de 4 años quedó colgando de una puerta por el viento en EUA

Lee también

Una niña de cuatro años de edad quedó suspendida en el aire por un par segundos, agarrada de una puerta, luego que un ventarrón la levantara del suelo, según se observa en un video que fue publicado por CNN.La pequeña se llama Madison Garner y fueron sus padres quienes publicaron el video en las redes sociales, con la canción de Frank Sinatra "Come fly with me" de fondo, lo que indica que todo terminó en humor, ya que no hubo daños.El hecho ocurrió en Lyndhurst, Ohio, y fue captado por cámaras de videovigilancia.¡Vaya susto que se llevaron! Este es el video que compartieron el sitio de noticias y otros medios: