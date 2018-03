Niña de 7 años pregunta a Google por trabajo y…¡obtuvo respuesta!

Lee también

“Estimado jefe de Google. Cuando sea más grande me gustaría un trabajo en Google”. Esas fueron las palabras de Chlore Bridgewater, de tan solo 7 años, las cuales plasmó en una carta hecha con su puño y letra y enviada a la empresa Google Inc. donde, al recibirla, fue retomada y respondida por Sundar Pichai, CEO de la megaempresa digital. La noticia fue retomada por la cadena informativa CBS News, quien indagó en la historia de la pequeña Chloe.Según su padre, Andrew Bridgewater, todo nació cuando, un día, “ella me preguntó qué me gustaría hacer y le dije que sería genial trabajar en Google. Ella me preguntó porqué y luego le mostré las curiosas oficinas de esa empresa”. Bridgewater agregó que, tras ver las fotografías, “Chloe quedó encantada con el lugar. No podía hablar de otra cosa más que de las sillas de beanbang, las diapositivas animadas en los pasillos y toda la tecnología de oficina de ese lugar”.Estas son algunas imágenes de las oficinas centrales de Google Inc. en EUA que cautivaron a la pequeña Chloe (Foto: Google)Las oficinas de Google Inc. intentan recrear un ambiente de comodidad y espacio de trabajo adecuado para sus empleados. (Foto: Google)Fue ahí cuando, en un arranque de creatividad y valor, la pequeña niña tomó un bloc de notas y su lapicero de la escuela y procedió a escribir su peculiar carta. “También me gustaría trabajar en una fábrica de chocolate y nadar en los Juegos Olímpicos. Me gustan las computadores y tengo una tablet y muchos juegos en ella”, relató la niña en su carta.Esta fue la carta escrita a mano por la pequeña Chloe. (Foto: CBS News)Sin más idea que la de un juego entre padre e hija, Andrew y Chloe enviaron la carta a las oficinas centrales de Google a finales de enero. Pero, para su sorpresa, cuatro días después, Sundar Pichai, CEO de Google, respondió personalmente la carta diciendo: "Creo que si sigues trabajando duro y siguiendo tus sueños, puedes lograr todo lo que decides: trabajar en Google y nadar en los Juegos Olímpicos". "Me alegra que le gusten las computadoras y los robots, y espero que continúe aprendiendo sobre la tecnología", agregó el CEO.La carta fue publicada en una fotografía por el padre de la niña en sus redes sociales, logrando que se viralizará con rapidez en Twitter, Facebook y LinkedIn. "No esperábamos que el CEO respondiera", dijo Brigewater a CBS News. "Significa mucho que alguien que debe estar tan ocupado y tener tantos asuntos importantes para tratar, pueda tomar tiempo para responder a mi hija de 7 años, a miles de kilómetros de distancia”, comentó.Y así respondió Sundar Pichai, CEO de Google Inc. (Foto: CBS News)Bridgewater admitió que no tiene ni idea si su hija se aplicará a Google algún día, aunque Pichai dijo que estaba "esperando" recibir su solicitud de trabajo cuando haya terminado con la escuela. Por ahora, la familia de Chloe sólo quiere que se concentre en ser un niño. "Pero cuando ella muestra un interés como este, como lo hemos hecho ahora, le apoyaremos todo el camino", dijo Bridgewater.