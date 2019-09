Niña de dos años fue violada y lanzada a pozo séptico en República Dominicana

La niña de dos años Yulissa Contreras, violada y estrangulada en el sector Palavé de Manoguayabo en Santo Domingo Oeste fue sepultada este viernes.

Los restos de la pequeña fueron hallados el miércoles en un pozo séptico en construcción cerca de la vivienda familiar.

El cadáver de la menor presentaba signos de “violación anal”, tras varias horas de haber sido reportada como desaparecida por sus parientes.

La niña había sido dejada sola con sus sus hermanos de 6 y 8 años, ya que su madre tuvo que viajar a Haití a cuidar de su padre, y el progenitor de los menores se encontraba trabajando.

Las autoridades detuvieron a un vecino, identificado como “Fary”, a quien posteriormente dejaron en libertad.

Los padres de la fallecida piden que se haga justicia en el caso.

“Lo tuvieron el primer día y al segundo día lo soltaron, y de ahí, no he sabido más de él. De nuevo, la Policía vino, está en investigación. Pensaban que él estaba en la casa y él aquí no ha vuelto”, dijo el padre Junior Contreras a TelenoticiasRD.

La madre, por su parte, dijo entre llanto que la menor confiaba en el hombre.



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.