Niños asesinados en Orlando murieron muchas horas antes que interviniera la Policía

Las muertes trágicas de cuatro niños, hijos de una mujer de ascendencia puertorriqueña, habrían ocurrido temprano el domingo, muchas horas antes de que el hombre, quien los mantuvo secuestrados dentro de un apartamento, se enfrentara a tiros con la Policía de esta ciudad.

Incluso, durante el intercambio de balas también resultó gravemente herido un oficial.

Así lo informó hoy a El Nuevo Día (Puerto Rico) el sargento Eduardo Bernal, portavoz de prensa de la Policía de Orlando. El funcionario informó que, en este momento, esperan por un reporte del examinador médico para que se dictamine de forma oficial la causa de las muertes.

“Es obvio que los niños murieron por disparos y que el hombre se suicidó, pero ese reporte es el documento oficial que detalla lo ocurrido”, expresó Bernal al confirmar que la madre de los menores, Ciara López, ya fue interrogada como parte de la pesquisa.

Mientras, el abogado de la familia, Walter Benanati, indicó que se reunió con la mujer.

“Hoy (ayer) me reuní con Ciara López, cuyos hijos le fueron quitados trágicamente la noche del 11 de junio en una horrible tragedia de disparos. ‘Estoy desconsolada y me siento completamente sola', me dijo. Ella está de duelo, y está rodeada de amorosos familiares y amigos en este momento. El dolor es por saber que tenía a sus hijos un día, y al otro día los había perdido”, relató a este medio.

Benanati informó que la familia pidió un espacio de privacidad para manejar el duelo, por lo cual no darían expresiones públicas por el momento.

El drama de esta tragedia comenzó el domingo y terminó el lunes. Ese día, López huyó a toda prisa de su apartamento en Orlando luego que su excompañero sentimental, Gary Wayne Lindsey Jr., de 35 años, la agrediera en la cabeza, informó a este diario Orlando Rolón, subjefe de la Policía de Orlando.

Cuando López avisó a la Policía y estos llegaron al apartamento, encontraron que Lindsey estaba armado, atrincherado en el interior de la vivienda y tenía con él a los cuatro menores, dos de los cuales había procreado con la boricua. Los menores fueron identificados como Irayan López, de 12 años; Lillia López, de 10; Aiden Lindsey, de 6, y Dove Lindsey, de 22 meses.

Efectivos se acercaron a la vivienda y trataron de dialogar con el hombre a través de la puerta, pero él abrió fuego y una de las balas dejó gravemente herido al policía Kevin Valencia, de 27 años. Tras 21 horas, la Policía decidió intervenir y, al entrar a la vivienda, encontraron a los cuatro niños muertos por heridas de bala. A Lindsey lo hallaron sin vida dentro de un clóset, contó Rolón.

López, de 31 años, nació en Nueva York, pero entre los cuatro y 13 años vivió en Mayagüez junto a sus padres hasta que la familia se mudó a Orlando, confirmó Benanati.

Mientras, Rolón se ha mantenido en no discutir detalles de la pesquisa solo el estado de salud del policía herido. “La condición de Valencia no ha cambiado”, precisó.

El licenciado Benanati abrió una cuenta en el portal GoFundMe para recaudar dinero que permita pagar los gastos fúnebres de los menores. La meta era $25,000, pero al momento de publicar esta historia la campaña había logrado recolectar sobre $44,000. Las ayudas se pueden hacer llegar a través de ese portal o de la página web del abogado.