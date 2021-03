"No hay pruebas de riesgo agravado" de coágulos por vacuna contra covid-19: AstraZeneca

El laboratorio británico AstraZeneca afirmó este viernes que "no hay pruebas de un riesgo agravado" de trombos debido a la administración de su vacuna anticovid, reaccionando a la suspensión de su uso como medida de precaución en varios países.

"Un análisis de nuestros datos correspondientes a más de 10 millones de casos ha mostrado que no hay pruebas de un riesgo agravado de embolia pulmonar o trombosis venosa profunda en ningún grupo de edad, género, lote o en ningún país en particular", afirmó en un comunicado AstraZeneca.

"De hecho, el número identificado de este tipo de sucesos es significativamente menor en los vacunados de lo que cabría esperar entre la población general", agregó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este viernes que "no hay razón para no utilizar" la vacuna de AstraZeneca. "Sí, deberíamos continuar utilizando la vacuna de AstraZeneca...no hay razón para no utilizarla", declaró Margaret Harris, una vocera de la Organización Mundial de la Salud en una conferencia de prensa de la ONU en Ginebra.

Dinamarca, Islandia y Noruega anunciaron el jueves la suspensión de las inyecciones de la vacuna de AstraZeneca, invocando el principio de "precaución". Bulgaria hizo lo mismo el viernes.

Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) afirmó que la vacuna puede ser utilizada mientras se investigan los casos de trombos.