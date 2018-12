"¡No pagaremos ese pu... muro!": el contundente mensaje de Vicente Fox a Trump tras decir que México financiará construcción

El expresidente de México, Vicente Fox, ha sido uno de los mayores detractores del proyecto que pretende impulsar el presidente de EUA, Donald Trump, para construir un muro en la frontera sur que divide a ambas naciones.

A través de un video difundido en redes sociales, Fox, quien gobernó México entre 2000 y 2006, se pronunció al respecto y expresó reiteradamente: "¡No estamos pagando ese pu... muro!

El expresidente mexicano aseguró las construcción de un muro fronterizo no es asunto de México, sino más bien una pretensión personal del mandatario norteamericano.

"Tú estás tratando de obtener el dinero ahora afuera del Congreso (de EUA) y le estás mintiendo al Congreso de nuevo, porque tu le estás diciendo al Congreso que obtendrás el dinero de México de una forma u otra", afirma Fox de forma aireada.

En medio la grabación, el expresidente de México le hace una señal retadora al Trump al simular una pistola con la mano y dispararle.

Fox prosigue su mensaje con otra aseveración tajante: "Tu no obtendrás un solo centavo de México. No es nuestro muro. No va a ser en nuestro territorio. tenemos dignidad y no pagaremos por ese muro. Consigue tu dinero con tus contribuyentes".

Y añade: "Estoy seguro que a ellos no les gustará desperdiciar $ 30 millones. No creo que a algún americano le guste desperdiciar eso".

El exmandatario finaliza el video recordándole a Trump que el tráfico de drogas es un problema que tiene su raíz en Estados Unidos.

"Se trata de carteles de Estados Unidos que están contratando mexicanos para llevar la droga desde Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia", aseguró Fox.

"Y la cuestión para ti, Trump, es por qué permites circular las drogas en cada esquina de esta gran nación una vez que cruza la frontera", añade.

Fox también exhorta al mandatario a regresar a sus antiguos negocios para no meterse en asuntos que no son de su incumbencia.

"Regresa a tus mediocres negocios y sigue robando dinero. Sigue defraudando al gobierno, sigue contratando ilegales", arremete.