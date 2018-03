“No pienso robarme el puesto de Primera Dama”: Ivanka Trump

Lee también

“Todo se trata de una exageración, un rumor desmedido y sin fundamento. No pienso robarme o pelear por el puesto de Primera Dama. Simplemente trabajaré para mi país, mi nación, mi gente y todo eso al lado de mi padre”. Estas fueron las palabras de Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista concedida para la ABC News.Con estas declaraciones, Ivanka espera disipar los rumores que la han posicionado como una “Primera Dama a la sombra”, luego de que se confirmara que Melania Trump, esposa del ahora presidente, no viajará a Washington para incorporarse a la Casa Blanca. “Decir que haré el trabajo de Melania es una observación inapropiada”, reiteró Ivanka.Sin embargo, la hija del presidente no negó que ocupará una oficina individual en la Casa Blanca y que estará totalmente incorporada al trabajo de gobierno durante los próximos cuatro años. Ivanka confirmó que, junto a su Jared Kushner, su esposo y ahora convertido en asesor personal presidencial, buscarán “servir a mi país, a mi gente. Quiero hacerlo al lado de mi padre. Renuncié a mis negocios y estos cuatro años seré una funcionaria más en el gobierno de EUA”.Durante la entrevista, Ivanka Trump expresó que “mi padre será presidente y, espero, puedo estar allí para apoyarlo y apoyar esas causas que me han preocupado por toda mi carrera profesional". "Mi padre tiene la mayor responsabilidad que se puede tener en el mundo. Su enfoque es dirigir al país y conducirlo nuevamente a ser la nación más grande e importante del mundo. Para ello, necesita de mi apoyo y estoy dispuesta a dárselo”, aunque agregó que “no soy ni seré la Primera Dama. Ella es Melania”.Previo a la investidura de Donald Trump, Ivanka participó en una reunión a lo largo de los 50 estados que componen EUA para conocer las necesidades de la gente. "Recorrer el país y ver a toda esta gente descontenta con la política actual me ha impactado. Quiero trabajar por ellos, promover causas justas y brindar toda mi ayuda posible para mejorar las condiciones de los más olvidados de Estados Unidos”, aseguró, sin profundizar en mayores detalles al ser cuestionada sobre el hecho de que ese tipo de acciones siempre han sido propiedad de la Primera Dama de Estados Unidos. “Cualquiera que quiera ayudar puede hacerlo”, aseguró.Hasta el momento no se ha confirmado la presencia de ningún otro hijo de Donald Trump en Washington, ya que tanto Eric y Donald Jr., hijos mayores del presidente, se mantendrán en sus respectivas empresas, así como Barron, hijo del matrimonio con Melania, se quedará en Nueva York junto a su madre. Tal parece que Ivanka será la única en acompañar a su padre en su travesía presidencial.