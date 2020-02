"No quiero que los feminicidios opaquen la rifa": La respuesta de López Obrador en una conferencia sobre el sorteo del avión presidencial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes en su acostumbrada conferencia de prensa "mañanera" que la rifa del avión presidencial ya tiene los fondos necesarios para premiar a los participantes y se irritó cuando un periodista se salió del tema para preguntar sobre la propuesta de la Fiscalía de tipificar el feminicidio como homicidio con agravantes.

Todo ocurrió cuando el país se encuentra en conmoción por la muerte de Ingrid Escamilla, de 25 años, quien el pasado domingo fue asesinada, desollada y desmembrada por su pareja, Francisco Robledo, de 46 años.

"Vengo a decirles que tenemos 2 mil millones de pesos para ayudar a la gente y me van a voltear el sentido de la conferencia, pues no me gusta esto. La información se ha manipulado, no quiero que los feminicidios opaquen la rifa, es distorsión e información falsa", respondió López Obrador a una pregunta que iba para el fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien estuvo el lunes presente en la conferencia de prensa, de acuerdo a lo que reflejaron medios mexicanos.

Esto dijeron López Obrador y el fiscal Gertz Manero sobre los feminicidios pic.twitter.com/2cVkkU4BpJ — Denise Maerker (@DeniseMaerker) February 11, 2020

Según la propuesta del fiscal Gertz, el feminicidio como está tipificado actualmente en las leyes mexicanas hace que sea más difícil su persecución, por lo que propone reclasificarlo como homicidio con agravante.

El fiscal citó que en los últimos cinco años los homicidios han crecido 35 % mientras que los feminicidios han aumentado 137 % como una prueba, según su perspectiva, de que es necesario modificar la ley para perseguir de manera más eficaz perseguir los crímenes contra las mujeres.

"El delito no está, de acuerdo con nuestro punto de vista, lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa. Por qué. Porque en los homicidios no tenemos ese aumento y en los feminicidios sí. Todo es de lógica elemental", justificó en la rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

NO PRESIDENTE



Los feminicidios que DIARIO se cometen vs nosotras NO son una manipulación de los medios



El crímen contra #IngridEscamilla no es un complot contra usted, es nuestra realidad y su trabajo y el del Estado es GARANTIZARNOS #NiUnaMenos



pic.twitter.com/gYQ3FJw6rk — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 11, 2020

La controversia sobre eliminar la figura de feminicidio, que es el asesinato de las mujeres por razones de género, se desató la semana pasada tras filtrarse a los medios una reunión que tuvo Gertz con diputadas del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Las legisladoras del partido se opusieron al cambio al apuntar a un contexto en el que, tan solo el año pasado, hubo 976 denuncias por feminicidio y un estimado de 1.006 casos de este crimen, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP).

"Ofrezco disculpa porque sí es importante los feminicidios, pero no es la base de la nota, porque es una manipulación. Haya salido de donde haya salido, le dieron vuelo porque todo lo que hacemos les molesta", dijo AMLO luego de sus declaraciones del lunes.